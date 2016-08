Após publicação de novas regras, Uber confirma que pretende atuar em Vitória

Vitória se torna o primeiro município no Brasil a trabalhar pela criação de regras que incentivam a chegada demais opções de mobilidade para a população

Após publicação das normas que regulamentam os serviços de transporte individual privado no Diário Oficial do Espírito Santo, a empresa Uber afirma que entrará no mercado capixaba para oferecer mais uma opção acessível e confiável para se movimentar pela cidade.

A empresa se pronunciou por meio de nota e, informou ainda que, Vitória se torna o primeiro município no Brasil a trabalhar pela criação de regras que incentivam a chegada demais opções de mobilidade para a população.

A publicação do conjunto de normas iniciais que regulamentam os serviços de transporte individual privado foi publicada nesta quinta-feira (25) pelo prefeito da capital, Luciano Rezende.

Na publicação qualquer pessoa pode se cadastrar para ser condutor de uma OTT, mesmo não sendo morador de Vitória. Outro ponto ajustado diz respeito ao compartilhamento de informações com a Prefeitura, cujo objetivo é assegurar a eficiência da fiscalização e embasar políticas públicas voltadas à melhoria do trânsito em Vitória.

Outra alteração do primeiro decreto que foi publicado no dia 1º de agosto desse ano, foi a condição adotada para os carros com mais de 5 anos de uso. Com o novo texto, os motoristas poderão escolher entre ter um veículo de até 5 anos de uso ou possuir um seguro no valor mínimo de R$ 100 mil por ocupante do automóvel, incluindo o motorista.

Folha Vitória.