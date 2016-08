Falésias na Itália recebem 5ª etapa do Mundial de Saltos em Penhasco

A cidade de Polignano a Mare sediará o campeonato no dia 28 de agosto, com transmissão ao vivo na internet

As falésias de Polignano a Mare (ITA), à beira do Mar Adriático, receberão a quinta etapa do Red Bull Cliff Diving 2016 no próximo domingo, dia 28 de agosto. Considerada o “coração europeu” dos saltos em penhasco, a cidade italiana está pronta para receber os 22 melhores atletas do mundo, que saltarão de uma plataforma com mais de 20 metros de altura. O britânico Gary Hunt, que ocupa o topo do ranking, buscará sua quarta vitória consecutiva no campeonato para assegurar a liderança rumo ao título mundial, com transmissão ao vivo em www.redbull.tv a partir das 10h50 (horário de Brasília).

Depois de um início inesperado de temporada, ficando em quarto lugar, o pentacampeão mundial Gary Hunt conseguiu se recuperar nas etapas seguintes e chega à Itália como líder do ranking com 710 pontos. Agora, ele busca sua quarta vitória consecutiva, que pode deixá-lo muito perto do hexacampeonato. Por outro lado, seguindo Hunt com 530 pontos, o mexicano Jonathan Paredes, que manteve a liderança durante as primeiras etapas, tentará se recuperar para voltar ao topo.

Na competição feminina, as atenções estarão voltadas, novamente, para a wildcard australiana Rhiannan Iffland, que venceu as duas primeiras etapas da temporada em sua estreia no Red Bull Cliff Diving. Líder isolada do ranking, Iffland busca sua terceira vitória consecutiva, enquanto a americana Rachelle Simpson, bicampeã do Mundial e atualmente em 7o lugar, tentará voltar a vencer uma etapa para se recuperar na competição.

A americana teve um início de temporada difícil, depois de lesões e problemas de saúde que afetaram seus treinos, mas há, ainda, cinco etapas pela frente. “Não pude me preparar como eu gostaria, mas sempre tentei focar na minha recuperação e na minha força para brigar pelo título. Espero conseguir repetir o sucesso que tive na Itália nos últimos anos”, afirmou Simpson.

Simpson, Iffland, Hunt, Paredes e outros 18 atletas saltarão de plataformas de 27 e 21 metros de altura nas falésias de Polignano a Mare no próximo domingo (28), com transmissão ao vivo emwww.redbull.tv a partir das 10h50 (horário de Brasília).

Para mais informações:

Red Bull Communications

Mariana Rennhard – (11) 3016-2010

Por Mariana Mello