Agências do Sine anunciam 147 vagas de emprego

Atenção, trabalhador que busca uma colocação no mercado de trabalho: as agências do Sistema Nacional de Emprego do Espírito Santo (Sine) começam a semana com 147 vagas disponíveis, para todos os níveis de escolaridade.

Há oportunidades para assistente de recursos humanos, mecânico, eletricista automotivo, designer gráfico, enfermeiro, técnico em refrigeração, manicure, promotor de vendas, entre outras.

Quem está em busca de uma vaga deve ir ao Sine mais próximo para se cadastrar ou atualizar as informações, já nesta segunda-feira (29), munido dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado. As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para saber mais informações sobre as exigências para concorrer às vagas de emprego anunciadas, entre em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Veja o número de vagas de acordo com o município.

SINE ANCHIETA

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro – Casa do Cidadão

Agente de reservas – 10 vagas

Operador de Empilhadeira (Morador de Piúma até Itapemirim) – 01 vaga

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro

Vendedor externo – 01 vaga

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda Santa Terezinha, nº 100

Vendedor Externo – 03 vagas

Vendedor Interno – 01 vaga

Instalador de antena – 01 vaga

Cadista – 01 vaga

Instalador de Insulfilme e Acessórios – 01 vaga

Assistente de recursos humanos – 01 vaga

Babá – 02 vagas

Mecânico Linha Leve – 01 vaga

Eletricista Automotivo – 01 vaga

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Rua 25 de Março, nº71, Centro

Assistente comercial (para pessoas com deficiência) – 02 vagas

Assistente de vendas – 01 vaga

Designer gráfico – 01 vaga

Enfermeiro – 04 vagas

Eletricista de Veículos Automotores – 01 vaga

Polidor de granito – 01 vaga

Técnico de Refrigeração – 01 vaga

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André

Atendente de Telemarketing (para pessoas com deficiência) – 30 vagas

Promotor de Vendas – 01 vagas

Vendedor no Comércio de Mercadorias – 03 vagas

Vendedor Porta a Porta – 05 vagas

SINE LINHARES

Endereço: Av. Governador Lindenberg, 660, Centro

Agente de Pesquisa – 15 vagas

Analista Ambiental – 01 vaga

Arte-Finalista – 01 vaga

Auxiliar de Linha de Produção – 06 vagas

Auxiliar de Linha de Produção (para pessoas com deficiência) – 10 vagas

Eletrotécnico – 01 vaga

Maquinista de Máquina Fixa – 02 vagas

Montador de Carroceria – 01 vaga

Operador de Empilhadeira – 01 vaga

Operador Industrial – 06 vagas

Pizzaiolo – 01 vaga

Técnico de Refrigeração – 01 vaga

Técnico Eletrônico em Geral – 01 vaga

Vendedor Interno – 01 vaga

Vendedor Orçamentista – 01 vaga

Vendedor Pracista – 06 vagas

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, nº 157, Centro

Ajudante de Vaqueiro – 01 vaga

Auxiliar de Departamento Pessoal – 01 vaga

Auxiliar Administrativo – 02 vagas

Cabelereiro – 02 vagas

Cozinheiro – 01 vaga

Manicure – 01 vaga

Padeiro – 02 vagas

Professor de Espanhol – 02 vagas

Técnico de Som e TV – 01 vaga

Trabalhador Rural – 04 vagas

Vendedor externo – 01 vaga

