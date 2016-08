Gilberto Gil cancela show por problema de saúde

O show do cantor precisou ser cancelado. Segundo o próprio Instagram de Gilberto Gil, ele está tomando os devidos cuidados e em breve estará de volta aos palcos.

Apesar do sinal de melhora e da sua participação celebrada durante a abertura das Olimpíadas de 2017 no Rio de Janeiro, parece que a saúde de Gilberto Gil ainda não está totalmente recuperada.

Tanto que o tão esperado show Caetano Veloso e Gilberto Gil, Dois Amigos, Um Século de Música, que aconteceria neste sábado (27), foi cancelado por um problema de saúde de Gilberto Gil. Segundo o próprio Instagram do cantor, ele está tomando os devidos cuidados e em breve estará de volta aos palcos.

E é claro que, em um momento delicado como esse, a família de Gilberto está ao lado do paizão sim! Tanto que Preta Gil e o resto da trupe comemorou o aniversário do filho de Gil, José, na casa do cantor ao lado da Bela Gil e suas respectivas famílias. Na legenda, ela conta:

“Aniversário do @josegilm e a bagunça foi na cama do papai vovô Biso @gilbertogil todos babando os caçulas da #familiagil Nino o mais gostoso do mundo e nossa amada #soldemaria”

Folha Vitória.