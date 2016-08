Jovens entre 13 a 15 anos adentram no mundo do sexo, drogas e rock’n roll

Tem se tornado cada vez mais comum se deparar com adolescentes nas noitadas das cidades. São jovens com idades entre 13 a 15 anos – cursando ainda o Ensino Fundamental – que estão entrando no universo do “sexo, drogas e rock’n roll”. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 55,5% dos estudantes do 9º ano no país, já consumiram bebidas alcoólicas.

A coleta de amostragem foi realizada no ano passado, em diversas cidades brasileiras. A pesquisa apontou que essa situação tem se tornado uma realidade crescente no Brasil. Dos 2,6 milhões de adolescentes entrevistados 55,5% fizeram consumo de bebidas alcoólicas e 9% usaram algum tipo de droga ilícita. Sendo que no levantamento anterior, em 2012, os números eram de 50,3% e 7,3%, respectivamente.

No Espírito Santo, 21,2% dos jovens confirmaram que consumiram bebidas com teor alcoólico, mas 10,2% disseram ter usado drogas ilícitas, como: maconha, cocaína, crack, cola, loló, ecstasy, entre outras. Outro dado apurado é que o público feminino tem bebido mais do que os meninos, cerca de 23,6% delas, se comparado com os 18,7% deles beberam pelos menos uma vez por mês. Contudo, no consumo de substâncias ilícitas, os meninos ainda são a maioria, com 10,7% e elas, com 9,7%. Além disso, alunos de escolas particulares consomem mais que os de escolas públicas, sendo 10,9% e 10,1%.

Para a pedagoga que atua em unidades escolares de Viana e Cariacica, Gleice Bleink, a divulgação desses números não é nenhuma novidade. “Infelizmente, é comum – não é normal –, mas no meio dos adolescentes a partir dos 15 anos é. Eles estão indo em festas noturnas com mais frequência e isso é uma realidade. Com certeza é um dos fatores que mais prejudicam o rendimento escolar. O que vemos é uma forma deles se auto afirmarem e de sentir pertencimento a um grupo. Com o consumo de álcool e drogas, muitos costumam a dormir nas salas de aula e até mesmo faltar”, afirmou.

Bleink contou ainda que a escola cria projetos preventivos e de conscientização, no entanto, é necessário a atuação de todos os envolvidos na vida do adolescente para que a situação seja revertida. “São vários casos, tem pais que nos procuram porque não sabem mais o que fazer, são pais desesperados, não é só o álcool, uma coisa vai puxando a outra. Não é só apenas nas famílias mais humildes, mas em todas as classes sociais. A gente tenta se colocar como parceira, para tentar ajudar essa situação. Mas o diálogo deve ser constante e primordial e é a base de tudo. A adolescência já é uma fase complicada e se bater de frente ele vai ignorar e não vai absorver nada”, destacou. Bleink contou ainda que a escola cria projetos preventivos e de conscientização, no entanto, é necessário a atuação de todos os envolvidos na vida do adolescente para que a situação seja revertida. “São vários casos, tem pais que nos procuram porque não sabem mais o que fazer, são pais desesperados, não é só o álcool, uma coisa vai puxando a outra. Não é só apenas nas famílias mais humildes, mas em todas as classes sociais. A gente tenta se colocar como parceira, para tentar ajudar essa situação. Mas o diálogo deve ser constante e primordial e é a base de tudo. A adolescência já é uma fase complicada e se bater de frente ele vai ignorar e não vai absorver nada”, destacou. A falta da presença dos pais ainda são apontadas como um fator decisivo para que o jovem adolescente se envolva ou não, com o consumo de substâncias danosas ao seu desenvolvimento. “A falta da presença dos pais na convivência no dia a dia da criança, é um agravante. É a falta de diálogo, sem tempo dentro das famílias, o pai e mãe trabalham o dia todo, atividades de casa não são cumpridas, não tem paciência para ajudar, nem para conversar. Quer mudança, tem que sentar mesmo e se dedicar, esses jovens estão carentes de afetividade e atenção. E muitos, fazem para chamar atenção e se enturmar”, ressaltou a pedagoga. A cientista social, Rosilene Bellon, segue a mesma linha, no entanto, vai um pouco mais fundo. Segundo ela, essas ações podem ser um processo de identificação, mas que leva a caminhos prejudiciais para toda uma sociedade. “Normalmente o adolescente vive um processo de identificação, o consumo dessas substâncias é para que ele seja aceito nos seus grupos, entre seus pares. É um processo de identificação e aceitação, por outro lado, o consumo de álcool e outras drogas, pode levar as pessoas e o adolescente para criminalidade. Porque ele não tem recursos para se manter e para garantir o seu consumo, ele segue por um caminho letal. Atualmente, o jovem é o maior público alvo da violência e também são os autores de atos infracionais”, frisou. Bellon lembrou que antigamente o consumo dessas substâncias eram veladas, ou seja, muitos faziam escondido, o que nos dias atuais não é mais necessário. “O que os adolescentes têm que entender que ele também contribui para morte de outros adolescentes, quando ele compra as substâncias ilícitas. Pois ele está contribuindo para que essa rede de criminalidade e violência continue alimentando todo esse mercado. Por isso, que para mim, as famílias precisam também trabalhar em conjunto com o poder público e com a comunidade para reverter essa situação”. Buscando reduzir o número de criminalidade e de jovens envolvidos no mercado ilícito, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar (PMES) tem atuado diretamente com as crianças. De acordo com um dos coordenadores do projeto, sargento Duarte, é através de trabalhos educacionais, palestras e muito diálogo, que se pode fazer a diferença. “Realizamos os trabalhos até o 7º ano e também com os pais. São sempre trabalhos educacionais, palestras, com conteúdo para preparar essas crianças para tomar decisões. A criança vai aprender o que está acontecendo em torno dela e identificar se é um problema, desafio ou oportunidade. Acreditamos que o programa é uma vacina a longo prazo, médio e curto prazo”, salientou. Somente neste primeiro semestre, o Proerd já esteve em 53 municípios do Estado, formando mais de 52 mil crianças. “Hoje em dia, encontro com crianças em algumas comunidade que, com 10 anos, já sabem o tipo de arma que está na minha cintura. Por isso trabalhamos com prevenção, queremos formar essa criança para que ela faça escolhas seguras e responsáveis, provocando o seu senso crítico. No final, recebemos cartinhas, e já aconteceu delas escreverem: ‘queria que você fosse meu pai’ ou ‘queria que meu pai me desse a mesma atenção que você me dá’. E isso, é muito ruim. Sabemos que os pais precisam prover a casa, mas também precisam estar mais atuante na vida dessa criança”, declarou o sargento.

