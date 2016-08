Resolução baixada pela Anvisa, interditando achocolatado, vale em Vitória

Após a morte de uma criança de dois anos, ser atrelada ao consumo de um achocolatado damarca Itambé, no último dia 26 de agosto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicou nesta segunda-feira (29), a Resolução n° 2.333, que determina a interdição cautelar do produto “Itambezinho”, com o lote MA 21:18, válido até 21 de novembro deste ano, em todo território brasileiro. A interdição do produto é por 90 dias. Após a morte de uma criança de dois anos, ser atrelada ao consumo de um achocolatado damarca Itambé, no último dia 26 de agosto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicou nesta segunda-feira (29), a Resolução n° 2.333, que determina a interdição cautelar do produto “Itambezinho”, com o lote MA 21:18, válido até 21 de novembro deste ano, em todo território brasileiro. A interdição do produto é por 90 dias.

De acordo com as informações, a mãe da criança, de 28 anos, relatou que o filho tomou o achocolatado Itambezinho por volta das 9h, na casa da família, no Bairro Parque Cuiabá, na capital, e logo em seguida, começou a passar. Apesar de ser socorrida, a criança não resistiu e faleceu uma hora após a ingestão do produto.

Em Vitória, a Vigilância Sanitária de Vitória confirmou que recebeu a determinação por meio de comunicado da vigilância de outros estados. Porém, não poderá se posicionar sobre o assunto.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica) de Cuiabá, em Mato Grosso. Para dar respaldo a investigação, a Vigilância Sanitária da cidade e a Anvisa estão analisando amostras do achocolatado, afim de descobrir o que pode ter ocorrido. Contudo, a polícia também investiga a possibilidade da criança ter sido envenenada, já que o achocolatado foi dado por um vizinho, que ainda não foi localizado.

A Resolução n° 2.333/2016 é uma medida utilizada quando a suspeita de contaminação ou desvio de qualidade de qualquer tipo de produto de interesse à saúde. Nestes casos, o próprio estabelecimento, de posse do produto, deve retirá-lo de circulação até a finalização da investigação e a perícia obtenha resultados conclusivos sobre a qualidade e segurança do produto. Em nota divulgada na última sexta (26), a Itambé informou que foi notificada sobre o caso ocorrido em Cuiabá e que está em contato com a Vigilância Sanitária regional, para auxiliar na apuração dos fatos. Além disso, destacou que "o referido produto está no mercado há mais de uma década e nunca apresentou qualquer problema correlato. Até o presente momento, não tivemos nenhuma outra reclamação do mesmo lote", ressaltou ainda que realiza regularmente provas internas e em laboratórios externos de seus produtos e que tem compromisso com a qualidade. A empresa alegou que "já disponibilizou as contraprovas para os órgãos oficiais e continuará trabalhando em conjunto para outros esclarecimentos que se fizerem necessários".

