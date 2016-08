Russo desbanca favoritos e vence etapa do Mundial de Saltos em Penhasco na Itália

Artem Silchenko superou o britânico Gary Hunt e o mexicano Jonathan Paredes e foi o vencedor em Polignano a Mare

Neste domingo (28), Polignano a Mare, na Itália, recebeu 22 atletas para a quinta etapa do Red Bull Cliff Diving 2016. Com plataformas acima dos 20 metros de altura sobre as falésias italianas, o russo Artem Silchenko foi melhor e superou o britânico Gary Hunt e o mexicano Jonathan Paredes, líder e vice-líder do ranking até então e favoritos para a prova. A canadense Lysanne Richard também surpreendeu, desbancando as favoritas Rhiannan Iffland e Rachelle Simpson, ao vencer uma etapa na categoria feminina pela primeira vez em sua carreira.

A quinta etapa do Red Bull Cliff Diving 2016, que marca a metade da temporada, teve surpresas tanto na categoria masculina quanto na feminina. Foi o russo Artem Silchenko, que não ganhava uma etapa desde 2014, quem fez os melhores saltos do dia e se tornou o vencedor em Polignano a Mare. O americano Steven LoBue também teve um desempenho inesperado e ocupou o segundo lugar do pódio.

Pentacampeão mundial do campeonato e líder isolado do ranking até então, Gary Hunt não conseguiu se classificar para o último round – algo que só havia acontecido duas vezes antes em sua carreira. O mexicano Jonathan Paredes, que buscava uma vitória para se aproximar de Hunt no ranking, também não conseguiu a primeira colocação, mas ainda se manteve no pódio, sendo terceiro colocado. Mesmo com esses resultados, o ranking não sofreu alterações: Hunt continua líder, com 740 pontos, seguido de Paredes, com 660 pontos, e do americano Andy Jones com 460.

Entre as mulheres, todos esperavam pela terceira vitória consecutiva da estreante australiana Rhiannan Iffland, líder isolada do ranking. Foi, no entanto, a canadense Lysanne Richard, que nunca havia vencido uma prova do Red Bull Cliff Diving, que subiu no lugar mais alto do pódio, seguida pela australiana. Outra boa surpresa foi a americana e bicampeã mundial Rachelle Simpson, que voltou a fazer parte do pódio depois de um início de temporada fraco devido a lesões.

Iffland continua líder do ranking em busca do título mundial com 560 pontos, seguida por Lysanne Richard, com 450, e a australiana Helena Merten, com 310.

Ainda restam quatro etapas para que os campeões do Red Bull Cliff Diving 2016 sejam definidos. Agora, a competição segue o País de Gales, no dia 11 de setembro. Confira os resultados do Red Bull Cliff Diving Polignano a Mare.

Feminino

1. Lysanne Richard (CAN); 2. Rhiannan Iffland (AUS); 3. Rachelle Simpson (USA); 4. Adriana Jimenez (MEX); 5. Ginger Huber (USA); 6. Helena Merten (AUS); 7. Cesilie Carlton (USA); 8. Iris Schmidbauer (GER).

Masculino

1. Artem Silchenko (RUS); 2. Steven LoBue (USA); 3. Jonathan Paredes (MEX); 4. Alessandro De Rose (ITA); 5. Orlando Duque (COL); 6. Andy Jones (USA); 7. Sergio Guzman (MEX); 8. David Colturi (USA); 9. Alain Kohl (LUX); 10. Gary Hunt (GBR); 11. Kris Kolanus (POL); 12. Blake Aldridge (GBR); 13. Igor Semashko (RUS); 14. Jorge Ferzuli (MEX).

