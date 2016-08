Espírito Santo já tem quase quatro milhões de habitantes, diz IBGE

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dez municípios capixabas se destacaram apresentando as maiores taxas de crescimento de 2015 para 2016

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que o Espírito Santo tenha 3.973.967 habitantes, ou seja, 44.056 habitantes a mais que o ano passado, quando a estimativa populacional era de 3.929.911 pessoas. Os dados foram divulgados pelo Instituto nesta terça-feira (30).

Ainda de acordo com o IBGE, dez municípios capixabas se destacaram apresentando as maiores taxas de crescimento de 2015 para 2016. Dois municípios da região metropolitana da Grande Vitória apresentaram os maiores crescimentos populacionais. O primeiro deles é o município de Serra, que conta hoje com 494.109 habitantes, sendo que em 2015, a estimativa do Instituto era de 485.376 habitantes.

O segundo município é Viana, que conta hoje com 75.652 pessoas morando no local, o número representa 1.153 pessoas a mais que em 2015, quando registrou 74.499 moradores de acordo com estatísticas do IBGE.

O município de Fundão também faz parte da lista das dez cidades que apresentaram crescimento populacional. A estimativa do Instituto é que a população da cidade seja de 20.376 habitantes, em 2015 o número era de 19.985.

Outro município que apresentou crescimento foi Sooretama, com 28.509 habitantes, ou seja, 543 pessoas a mais que o ano passado. Já a cidade de Aracruz possui hoje 96.746 habitantes, contra 95.056 do ano passado.

Venda Nova do Imigrante tem uma população de 24.165, 421 pessoas a mais que o ano passado. A população de Jaguaré conta hoje com 506 pessoas a mais que em 2015, representando uma população de 29.150 habitantes.

Em Linhares, região norte do Espirito Santo, 166.491 pessoas habitam o local, no ano passado, segundo estimativas do IBGE, eram 163.662 pessoas. Já a cidade de Anchieta conta hoje com 28.091 pessoas, 467 pessoas a mais que em 2015.

E por fim, o município de Piúma possui 21.030 habitantes neste ano. Em 2015 a população da cidade era de 20.716 pessoas.