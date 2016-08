Musculação ou Crossfit? professor tira dúvidas

O número de adeptos da modalidade Crossfit – programa de treinamento e condicionamento físico, desenvolvido para melhorar capacidades físicas – cresce a cada dia nas academias. Contudo, muitas pessoas ainda se sentem inseguras na prática, ou não entendem as peculiaridades de cada modalidade.

Para o coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Pitágoras de Guarapari, Luciano Ramos, a primeira recomendação é buscar uma academia conveniada. “Existem diversos espaços que oferecem a atividade, contudo é fundamental buscar sempre uma afiliada, ou seja, que esteja de acordo com as normas estabelecidas para a prática”. O docente explica que existem diferentes vertentes de treinamento, cada um com a sua filosofia de treino.

Uma das grandes vantagens do crossfit, em comparação ao treino de musculação, é o trabalho em equipe. Luciano afirma que o trabalho em grupo incentiva todos alcançarem os seus objetivos e metas. “Outro diferencial muito positivo da modalidade é que os treinos são diários, ou seja, a cada dia a pessoa realiza uma série de exercícios diferentes, ao contrário do treino de musculação, em que a pessoa possui basicamente duas séries, seguidas de 3 em 3 meses.

Nos treinos de musculação, os adeptos costumam ditar o seu tempo, de acordo com o docente da Faculdade Pitágoras. Já no crossfit, existe um tempo corrido para cada bloco de exercícios. “Além de incentivador, o tempo de duração edescanso evita a “sabotagem” de alguns movimentos”.

O especialista afirma que as pessoas que gostam de treinos mais calmos e com o auxílio de aparelhos, não devem aderir ao crossfit. “Na musculação, a música é ambiente e aparelhos estão à disposição, o que auxilia o treino. Já no crossfit, geralmente, são usadas músicas mais altas e pesadas, como o heavy metal, que impulsionam. Além disso, todo o trabalho é voltado para a força do seu corpo, sem a utilização de máquinas”. Em 1º de setembro é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física.

