Vitória entre as cidades com menos recursos mais eficientes do País

Em período de crise econômica, Vitória aparece na 40ª posição no Ranking de Eficiência de Municípios, elaborado pela Folha de São Paulo, com 0,597 pontos. A lista é liderada pela cidade mineira de Cachoeira da Prata, com 0,656.

A pesquisa mostra que três entre quatro municípios do País (76%) não são eficientes no uso dos recursos disponíveis para as áreas básicas de saúde, educação e saneamento. Colocando-se os 5.281 municípios da base do REM-F em uma escala de 0 (ineficiente) e 1 (eficiente), 5% deles ficam no intervalo de 0 a 0,3%, 71% ficam entre 0,3 e 0,5, e 24%, entre 0,5 e 1. Desde o fim do Fundap, a Prefeitura perde anualmente uma média de R$ 70 milhões em repasses diretos. Além disso, em 2015, a situação foi ainda pior.

Os repasses obrigatórios de ICMS feitos pelo Estado são baseadas no biênio anterior, ou seja, somando a perda do Fundap com a redução dos repasses de ICMS, a queda de arrecadação girou em torno de R$ 275 milhões. Com as políticas de contenção de despesas adotadas desde o início da atual gestão, foi possível reduzir, de 2015 para 2016, em 24,6% os gastos com custeio, com medidas como revisões contratuais, fim de cargos comissionados e também mudança do horário de funcionamento administrativo da Prefeitura.

Apesar das perdas, Vitória alcançou o 1º lugar em Educação (em 2015 era 3º), manteve o 1º lugar em Saúde e subiu de 2º para 1º lugar Geral entre as cidades com até 500 mil habitantes no ranking Cidades Inteligentes e Conectadas, realizado pela Revista Exame. O levantamento apontou ainda que Vitória subiu de 7º para 6º lugar geral entre as cidades mais inteligentes em todo o Brasil.

