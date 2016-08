Capixabas esperam melhorias no país com a saída de Dilma

Com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sendo carta fora do baralho político de Brasília, a população agora está na expectativa das ações que serão tomadas para tirar o país da crise econômica e política, que tem se instaurado em todo o território brasileiro. Dilma perdeu o cargo de presidente da República na tarde desta quarta-feira (31), após 61 senadores votarem a favor de seu impeachment.

Apesar de ter sido condenada, Dilma não perdeu os direitos de assumir cargos públicos, já que a votação foi separada por dois quesitos – destituição e inelegibilidade –. Com o quórum completo, tendo os 81 senadores presentes na sessão, o primeiro quesito marcou 61 votos a favor e 20 contrários. Já no segundo, 42 votaram a favor, 36 foram contra e três se abstiveram, permitindo assim, que a ex-presidente mantivesse sua habilitação para cargos e funções públicas.

O clamor da população brasileira foi utilizado pelos parlamentares como combustível de apoio para a condenação de Dilma Rousseff. Por isso, o ESHOJE foi às ruas para ouvir o que os capixabas esperavam com o fim do processo e o que desejam do atual Governo.

Para a dona de casa, Marilene Soares, de 43 anos, a ex-presidente está pagando por um crime que não foi cometido. “Não acredito que ela tenha cometido o crime que está sendo acusada, se houve erro, todos erraram com ela, inclusive o vice Temer. Na verdade, o Congresso é uma cama de gato, todos estão na mesma. Agora, ele está no poder, o que podemos esperar é que ele melhore a nossa condição”, afirmou.

Mesmo acreditando que tudo não passou de uma disputa política pelo poder, o segurança, Leandro dos Santos, 30, contou que a saída de Dilma precisava acontecer. “Cunha e Temer foram o cabeça de tudo, isso tudo que aconteceu foi uma disputa política para subir ao poder, já que a democracia não deu isso a eles. A gente votou com confiança na Dilma, mas só deu errado, o melhor foi ela sair mesmo, assim, agora os políticos vão voltar a trabalhar para melhorar a nossa economia”, destacou.

Tentando ser positiva a educadora, Adriana Oliveira, 37, prevê dificuldades para conseguir um futuro melhor. “É aquele ditado, vamos pagar para ver. A saída de Dilma foi boa, ela não estava administrando bem o nosso país. Agora, vamos aguardar para ver as medidas que Temer vai tomar para conseguir colocar o Brasil nos eixos. A princípio vai ter mais crise, vai apertar mais, mas futuramente vamos ter uma melhora. Porém, quem vai sofrer? Seremos nós, como sempre foi”, lembrou.

Muitos outros, como donas de casa, pedreiros, cozinheiras, taxistas e estudantes, revelaram que não acreditavam em uma reviravolta da ex-presidente nessa etapa final, entretanto, apesar de estarem divididos em serem contras ou favor do impeachment de Dilma, todos querem que os parlamentares voltem a trabalhar para mudar a situação do país.

“A saída dela se justifica para melhorar a situação em que o povo brasileiro vive. Mudar o poder de mãos, não quer dizer que as melhorias vão acontecer, até porque eu acho que nem Temer deveria ser presidente. Agora tenho que aguardar até 2018, mas o meu desejo é que ele pelo menos faça o que Dilma não fez, que é aliviar a pressão do povo brasileiro”, salientou a estudante, Thaís Santos, 20.

Bancada capixaba no Senado

O processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT), iniciou em dezembro de 2015, mas foi em abril deste ano que a Câmara dos Deputados aprovou a sua admissibilidade. No Senado, o documento foi analisado por uma Comissão Especial e o relatório pró-afastamento definitivo da ex-presidente encaminhado ao plenário.

Dilma foi acusada e julgada pela edição de três decretos de crédito suplementares sem a autorização do Legislativo, que tratavam de atrasos no repasse de recursos do Tesouro aos bancos públicos responsáveis pelo pagamento de benefícios sociais, como o Plano Safra.

A votação desta tarde (31), foi a peça final do julgamento que começou na última quinta-feira (25). Dos 81 senadores, três eram capixabas, sendo: Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB) e Rose de Freitas (PMDB). Todos os três representantes do Espírito Santo votaram a favor da condenação da ex-presidente. Na segunda rodada – votação da inelegibilidade – somente Rose votou a favor de Dilma para não perder o direito de assumir a função e cargos públicos.

Ferraço votou contrário porque ao permitir que Dilma pudesse manter sua habilitação, ao mesmo tempo, estaria dando a ela a oportunidade de se livrar das investigações da Justiça Federal. “Queremos alertar a população brasileira, do absurdo que foi tratado aqui, porque a Constituição determina que quando um presidente é afastado e cassado, como é o caso, ele é inabilitado das funções públicas por até oito anos. Mas foi feito um acordo de última hora para tentar livrar a ex-presidente Dilma de ser alcançada pelas leis, pela Lava-Jato e pelo juiz Sérgio Moro, porque agora ela pode ser convidada para ser secretária de Estado e aí ela foge da justiça de primeiro grau. O que fizeram aqui foi potencializar a impunidade”.

Já Rose de Freitas comentou que como a votação foi separada em duas partes, a decisão da inelegibilidade ficou a cargo de cada deputado, sem seguir necessariamente a legenda, tanto que se disse surpresa ao ver o Renan Calheiro, assumindo o voto antecipadamente. “O presidente aceitou as duas votações e a segunda foi feita com livre arbítrio de cada senador. Não era necessário tirar o direito dela trabalhar, o necessário era tirá-la do poder e trocar o presidente”.

Magno Malta, comemorou o fim da era PT e do governo Dilma, mas lamentou a manobra de alguns parlamentares permitindo ela ficar inabilitada e poderá exercer funções na administração pública. “Dois pesos duas medidas. Muita gente já pagou caro por menos. O PT abriu uma porta para beneficiar o Cunha, a Dilma e manter a impunidade na vida pública. Mas não ficarei calado”, disse Magno Malta.

