Conscientização sobre doação de órgãos marca mês de setembro

Ações de conscientização sobre a importância da doação de órgãos vão marcar o mês de setembro, período em que se comemora o Setembro Verde, instituído pela Lei nº 10.374/2015 com objetivo de estimular e intensificar o debate sobre o tema. Para dar início a programação, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realiza uma solenidade de abertura do "Setembro Verde" nesta sexta-feira (02). A campanha é alusiva ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, comemorada no dia 27 de setembro.

Durante o mês, a Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos da Sesa (CNCDO) vai participar de eventos ministrando oficinas e palestras para profissionais da saúde, realizará panfletagem nas secretarias municipais de saúde da região metropolitana e dará apoio às ações internas promovidas pelas Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT). Já nesta quinta-feira (01), a Central participará do 6º Congresso do Setor IV do Colégio Brasileiro de Cirurgiões com uma oficina sobre Doação de Órgãos e Transplantes e um estande durante os três dias de evento.

Espaços públicos também serão iluminados na cor verde em referência à data comemorativa. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançará também uma campanha de mídia para sensibilizar as famílias sobre a importância da doação.

Doação

Segundo dados da CNCDO, há – atualmente – 991 pessoas na fila à espera de um órgão no Estado. Por isso, de acordo com a coordenadora da Central, Raquel Matiello, as ações neste mês são importantes para esclarecer a população sobre a doação, um ato que pode salvar vidas.

Além disso, a campanha tem o objetivo de inserir o diálogo sobre o tema nas discussões em família, pois é somente ela que pode autorizar a doação dos órgãos de seu parente. A recusa familiar para doação de órgãos aumentou 25% de janeiro a julho deste ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

“A negativa familiar ainda é uma realidade a ser enfrentada para efetivação da doação no Estado. Por isso, é importante inserir o tema nas discussões em família, para que o assunto seja conversado abertamente entre as pessoas e que seja manifestado aos familiares o desejo de ser um doador. A doação é um gesto que pode beneficiar várias vidas”, reforçou a coordenadora da CNCDO, Raquel Matiello.

Lista de espera

Rim: 925

Fígado: 38

Coração: 04

Córnea: 24

Total: 991

