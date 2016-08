Espírito Santo perde R$ 2,6 bilhões com a violência no trânsito em 2016

A violência no trânsito custa muito caro ao Espírito Santo. No primeiro semestre deste ano, o Estado perdeu o equivalente a R$ 2,61 bilhões em decorrência de acidentes graves. Esse é o impacto econômico provocado pela morte de 484 pessoas ao volante e os 491 casos de invalidez permanente, registrados entre janeiro e junho de 2016. Os cálculos são do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da Escola Nacional de Seguros, com base em dados do DPVAT.

A grande maioria das vítimas está em idade ativa e concentra-se na faixa etária de 18 a 64 anos. Ou seja, pertence a um grupo em plena produção de riquezas para a sociedade. O prejuízo econômico equivale ao que deixa de ser produzido ao longo da vida útil dos trabalhadores.

No Espírito Santo, o impacto econômico da violência no trânsito subiu 4,1% em relação ao primeiro semestre de 2015, quando o estado perdeu R$ 2,51 bilhões. Na comparação entre um semestre e outro, houve aumento de 6,84% no número de mortes e de 1,53% nos casos de invalidez permanente. Ou seja, foram R$ 100 milhões a mais em danos relacionados ao impacto em sua força produtiva.

Segundo o diretor do CPES, Claudio Contador, aumento do número de vítimas do trânsito é um retrocesso importante, os estados do Sudeste e a maioria no Brasil tiveram quedas. “A violência no trânsito ainda é uma tragédia de proporções épicas, com forte impacto social e econômico. Os acidentes representam um custo muito alto para o país. É necessário criar uma cultura de responsabilidade ao volante, com ações permanentes de educação e de fiscalização para mudar essa realidade trágica”, comenta.

As perdas econômicas do estado equivalem a toda a receita da cidade de Vitória, no ano de 2015 (R$ 1,54 bilhões). Este montante é cerca de dez vezes superior ao investido em saúde (R$ 245 milhões) e mais de sete vezes o total gasto em educação (R$ 352 milhões), segundo o portal de dados públicos Meu Município.

Brasil e regiões

O Brasil perdeu o equivalente R$ 74,85 bilhões no primeiro semestre do ano, por conta de acidentes com morte ou invalidez permanente. O cálculo faz parte de um levantamento do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da Escola Nacional de Seguros. A perda representa o impacto econômico decorrente dos 15.470 casos de invalidez permanente e a morte de 21.496 pessoas em decorrência de acidentes de trânsito.

No primeiro semestre de 2015, o país registrou 22.395 mortes e 27.224 casos de invalidez permanente por conta da violência no trânsito, que acarretaram um prejuízo de R$ 100,47 bilhões. Ou seja, de um ano para outro, houve redução de 4% e 43% nos casos de morte e invalidez permanente, respectivamente. Quanto à perda econômica, houve redução de 5,62% em relação ao primeiro semestre de 2015.

São Paulo é o estado que mais perde no país, com R$ 12,19 bilhões, seguido por Minas Gerais R$ 8,46 bilhões. Mesmo com quedas, as duas localidades juntas somam mais que as perdas de toda a Região Sul (R$ 13,30 bilhões), Nordeste (R$ 12,32 bilhões) e Centro Oeste (R$ 11,66 bilhões).

O Sudeste teve a maior perda percentual (-11,07%), mas perdeu, nos primeiros seis meses do ano, o equivalente a R$ 30,79 bilhões. O Norte do Brasil, por suas condições com menor desenvolvimento de estrutura viária e frota, fica na lanterna da lista com R$ 4,49 bilhões.

ESHOJE.