Grande Vitória poderá ter racionamento de água em 30 dias

O estado é de alerta e, mais do que nunca, o pedido é que a população economize a água. Isso porque a situação do abastecimento de água no Espírito Santo enfrenta estado extremamente crítico. Já são mil dias de crise hídrica, e segundo o chefe da equipe de Meteorologia do Incaper, José Geraldo Ferreira da Silva, a previsão é de que setembro tenha chuva abaixo ou dentro da média.

As chuvas serão fracas e de curta duração, explicou o meteorologista. “Se a situação continuar do jeito que está, sem chuva e sem redução, nos próximos 30 dias podemos ter racionamento de água na Grande Vitória”, alarmou o diretor-presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Pablo Andreão.

No mês de agosto os Rios Jucu e Santa Maria registraram vazões bem abaixo do estado considerado crítico. As médias mensais registradas nos rios eram respectivamente de 15.345 e 7.538 mil litros, em agosto as vazões foram de 4.061 e 2.376 mil litros. Lembrando que nenhum desses mananciais tem reserva de água. Andreão ainda reforçou que se a vazão dos rios que abastecem a região metropolitana da Grande Vitória diminuir mais 10%, e se não houver economia, será preciso racionar.

“Mesmo com a possibilidade de chuva, quando ela vier vai encontrar um solo extremamente seco, assim a captação de água para uso será mínima. Estamos vivendo, talvez o pior momento e ainda em um cenário de seca”, destacou o diretor-presidente da Cesan.

O período chuvoso só começa em meados do mês de outubro, mas somente em novembro que é esperada chuva acima da média. Isso acontece pela predominância da alta pressão na região, fazendo com que haja pouca formação de áreas de instabilidades, fazendo com que a chuva não chegue ao Estado.

No período de janeiro a julho de 2015 o capixaba economizou 7,5 milhões de litros de água. A economia permaneceu parecida no mesmo período deste ano. Para o Comitê Hídrico Governamental, todo o esforço que foi feito não foi o suficiente, e é preciso mais, tanto dos órgãos estaduais, do cidadão, da indústria e da agricultura. “O mais importante agora é que a redução do consumo de água seja um ato espontâneo. Não estamos mais fazendo um convite à cidadania, estamos fazendo um convite à sobrevivência”, alerta Paulo Pain, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos hídricos (Agerh).

Apesar da situação de crise ter se agravado apenas nas últimas semanas na região da Grande Vitória, municípios do Norte e Noroeste do Estado enfrentam isso há muito mais tempo. São 13 cidades com cenário de abastecimento crítico, sendo 17 localidades com racionamento de água. Algumas delas com interrupção parcial, outras com abastecimento de água feito somente com carros pipas.

Ações de enfrentamento a crise hídrica

Para enfrentar essa crise o Comitê Hídrico Governamental, está realizando um conjunto de ações. Entre as emergenciais está à perfuração de 10 poços profundos que vão atender as cidades de Santa Teresa, Conceição da Barra, Ecoporanga, Mucurici, São Roque do Canaã, Serra, Vila Pavão e Pinheiros. Algumas dessas cidades já enfrentam racionamento de água. A Secretaria de Estado de Agricultura (Seag) e Cesan estão com uma ação conjunta para o abastecimento com carro pipa.

Outra são os projetos estruturais, composto por:

-Sistema de Abastecimento de Reis Magos, que vai diminuir a sobrecarga do Sistema Santa Maria de Vitória. Ele vai beneficiar 150 mil pessoas indiretamente e deve ficar pronto no final deste ano.

-A construção da Represa do Rio Jucu irá reforçar o abastecimento da Grande Vitória, já que ela poderá armazenar 20 bilhões de litros de água. A previsão é que a represa seja construída em 2 anos, à partir do começo de 2017.

-A Seag ainda tem a previsão de implantar 68 novas barragens até 2018. Sendo 6 delas em parceria com a Cesan em Alto Rio Novo, Pedro Canário, São Roque, Vila Pavão, Ecoporanga e Barra de São Francisco.

– E o programa Reflorestar, que permitiu iniciar a restauração florestal em pelo menos 6 mil hectares de terra. Já são mais de 4 mil produtores cadastrados.

Governo alerta para evitar o desperdício

No cotidiano a população pode evitar o desperdício e até mesmo economizar água com atos simples. Evitando banhos demorados, não lavar carros ou calçadas, não deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes ou lava as louças. A válvula e caixa de descarga também devem ser reguladas periodicamente. Com todas essas ações 1.065 litros de água podem ser economizados. É preciso ficar atento também as torneiras gotejando que podem desperdiçar 46 litros de água por dia.

ATIVIDADE X ECONOMIA

Lavar louça, fechando a torneira enquanto ensaboa: até 97 litros

Tomar banho, fechando a torneira enquanto ensaboa: até 160 litros

Lavar calçada sem mangueira: até 250 litros

Utilizar o vaso sanitário com descarga moderada: até 14 litros

Lavar o carro sem mangueira: até 250 litros

Escovar os dentes fechando a torneira: até 24 litros