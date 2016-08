Ifes oferece 93 vagas em concursos públicos

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou, nesta quarta-feira (31),editais para realização de concurso público para servidores técnico-administrativos e docentes. Ao todo, são 93 vagas para professores e técnicos administrativos. As inscrições começam em outubro e os editais estão disponíveis em concursos.ifes.edu.br.

Uma das novidades é que cada edital formará uma lista única com os candidatos classificados, que serão chamados de acordo com a demanda de cada campus e também da Reitoria, no caso dos técnicos administrativos.Atualmente, o Instituto possui 22 campi distribuídos em 20 municípios, com presença em todas as microrregiões do Estado.

Para servidores técnico-administrativos, são ofertadas 44 vagas para cargos do nível C (que requerem ensino fundamental ou médio completos), do nível D (ensino médio ou profissionalizante), e do nível E (que exigem ensino superior completo). Há oportunidades para assistente de laboratório, auxiliar em administração, técnico de laboratório na área de pesca, técnico em agropecuária, técnico em enfermagem, revisor de texto Braille, tradutor e intérprete de Libras, engenheiro de segurança do trabalho e pedagogo.

O Ifes ofertará ainda chances para docentes, distribuídas em dois editais de seleção: um para graduados e especialistas, com 21 vagas; e outro para mestres e docentes, com 28 vagas. As inscrições, que devem ser feitas no site do Ifes, terão início no dia 10 de outubro e serão encerradas em 25 de outubro.

ESHOJE.