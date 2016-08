Marília Mendonça vai se apresentar pela 1ª vez no Espírito Santo

Marilia Mendonça é hoje um dos principais nomes do sertanejo da atualidade. Com pouco mais de um ano de carreira e, apenas, 21 anos, ela é artista mais ouvida do youtube no Brasile faz, em média, 25 shows por mês. Além de cantar, Marilia também é compositora, sendo autora de composições como “É Com Ela Que Eu Estou”, gravada pelo cantor Cristiano Araújo, “Calma”, hit de Jorge e Mateus, e “Cuida Bem Dela”, da dupla Henrique & Juliano.

E é com esse currículo que a dona do sucesso “Fui Infiel” desembarca no Espírito Santo pela primeira vez. Ainda entre os hits da cantora estão as músicas “Alô, Porteiro” e “Sentimento Louco”. Marília Mendonça é uma das atrações mais esperadas do Festeja ES 2016, que será realizado no dia 29 de outubro, no Pavilhão de Carapina.

Ainda entre as atrações confirmadas para se apresentar no palco do festival estão outros nomes de peso da música sertaneja, como Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima e Marcos e Fernando. O Pavilhão de Carapina será divido em quatro setores, sendo: pista, camarote vip, camarote open bar e camarote Backstage. Os ingressos estão à venda na loja oficial do Festeja, no 2º piso do Shopping Vitória.

Festeja ES 2016

Data: 29/10

Atrações: Marilia Mendonça, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima e Marco e Fernando

Local: Pavilhão de Carapina

Ponto de vendas: Loja Festeja – 2º piso do Shopping Vitória

Classificação: 16 anos nos setores Pista e Camarote Vip. Nos demais 18 anos.

Valor dos ingressos:

PISTA

1º Lote: R$ 40.00 (meia) R$ 80,00 (inteira)

2º Lote: R$ 50.00 (meia) R$ 100,00 (inteira)

CAMAROTE VIP

2º Lote: R$ 100.00 (MEIA) R$ 200,00 (inteira)

CAMAROTE OPEN BAR (vodka nacional, cerveja, suco, refrigerante e água à vontade)

3º Lote: R$ 200.00 (meia) R$ 400,00 (inteira)

CAMAROTE BACKSTAGE (vodka importada, serviço de buffet, cerveja, refrigerante, suco, água e muito mais)

2º Lote: R$ 350.00 (meia) R$ 700,00 (inteira)

