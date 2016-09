Pilotos e equipes exaltam carreira de Felipe Massa e lamentam aposentadoria

A personalidade de Massa foi o fator mais exaltado por todos os pilotos da categoria que falaram sobre o brasileiro

A aposentadoria de Felipe Massa foi o assunto desta quinta-feira no mundo da Fórmula 1. Entre pilotos e equipes, principalmente aqueles que já trabalharam com o brasileiro, os comentários e as manifestações eram sempre positivas para aquele que dedicou 15 anos de sua carreira à categoria e anunciou que deixará as pistas no fim deste ano.

“Todos que conheceram o Felipe sabem que pessoa calorosa e cuidadosa ele é, com uma personalidade contagiante. Ele fez muito pelo nosso esporte pelos anos e eu acho que toda equipe que teve o prazer de trabalhar com ele tem grande afeto por ele. Eu sei que não foi uma decisão fácil, mas todos respeitamos sua decisão de encerrar a carreira na Fórmula 1 ao fim da temporada”, disse a chefe da Williams, atual equipe de Massa, Claire Williams.

A personalidade de Massa foi o fator mais exaltado por todos os pilotos da categoria que falaram sobre o brasileiro nesta quinta. Entre eles, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que reconheceu a importância de Massa para a Fórmula 1 nos últimos anos.

“Ele é realmente um cara legal, realmente divertido. É uma pena ver ele sair, porque sentiremos sua falta. Obviamente, desejamos a ele tudo de melhor, independente do que ele decidir no futuro. Acho que além do talento e da velocidade na pista, como eu disse, ele é um grande cara, muito simpático, e sentiremos sua falta”, disse o piloto da Ferrari.

Foi justamente na Ferrari, aliás, que Massa viveu seus melhores dias na Fórmula 1. Foi piloto titular da escuderia por oito anos consecutivos, entre 2006 e 2013, e com ela conquistou todas as suas 11 vitórias na categoria, entre 2006 e 2008. “Obrigado Massa por todos os anos conosco, e tudo de bom em seus desafios futuros”, agradeceu a equipe italiana.

Em seus anos de Fórmula 1, Massa teve grandes companheiros. O principal deles foi Michael Schumacher, com quem dividiu o cockpit da Ferrari em 2006. No ano seguinte, foi o finlandês Kimi Raikkonen quem passou a ser o colega do brasileiro na escuderia. E ele também lembrará com saudade de seu ex-parceiro.

“Obviamente é uma grande pena, mas é sua escolha, no fim. Nós tivemos uma boa relação quando estávamos na mesma equipe e é óbvio que ele teve momentos difíceis na Fórmula 1, com o acidente, mas sempre foi forte e é um grande cara. Então, vida que segue, e tenho certeza que ele tomou a melhor decisão para si próprio”, afirmou.

Massa viu o seu desempenho na Fórmula 1 começar a cair de forma mais significativa a partir do GP da Hungria de 2009, quando sofreu um grave acidente no treino de classificação para a prova. Naquela ocasião, foi atingido em cheio no capacete por uma mola que se soltou do carro do seu compatriota Rubens Barrichello e bateu forte em seguida, precisando ser levado ao hospital em estado preocupante. Após o trauma, ele só voltou a correr em 2010 e nunca mais venceu na categoria.

De toda forma, ficam as lembranças de seus melhores dias na Ferrari e também de seu início como um piloto arrojado e audacioso na Sauber, equipe pela qual competiu em 2002, 2004 e 2005. “Desejamos ao Felipe Massa, que vai se aposentar após esta temporada, tudo de melhor para suas últimas corridas na Fórmula”, escreveu a Sauber em sua página no Twitter em uma postagem com o brasileiro vestindo as cores da equipe em 2002, na sua primeira temporada na Fórmula 1.

