Preços a partir de R$ 7 em Festival de FoodTruck na Praça do Papa, em Vitória

Acontece de 7 a 11 de Setembro na Praça do Papa, Enseada do Suá, o primeiro Festival Gastronômico de FoodTrucks e Foodbikes da capital. O evento é parte da programação de aniversário dos 465 anos de Vitória.

No local haverá uma tenda medindo 90 metros, com 21 FoodTrucks e 4 Foodbikes. No cardápio, as opções são por culinária portuguesa, japonesa, mexicana, hambúrguer artesanal e até pelo exótico servite peruano, feito com peixe, salada, frutos do mar. Entre as bebidas, a cerveja artesanal pode ser degustada. Os preços vão de R$ 7 a 40,00.

Segundo empresário Leonardo Castilho, a ideia surgiu em janeiro de 2015, e veio do crescimento do número de carros de rua na capital. “Vitória tinha 13 carrinhos. Surgiu a ideia de reunir o maior numero de carros em um espaço disponível. Além disso, com 21 carros o atendimento é muito mais rápido e de qualidade”, disse. O festival já passou por Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, e Rio de Janeiro.

O evento dura de 15 às 23 horas. Haverá ainda área para crianças e rodas de música. “O objetivo é atrair famílias para o evento. Convidamos e aguardamos todo mundo da Grande Vitória”, disse Castilho.

Segundo o Secretario de Turismo, Trabalho e Renda, Leonardo Krohling, o evento é ao ar livre e como o capixaba gosta. “A Praça do Papa é muito bonita. As pessoas podem se encontrar e se divertir. O evento tem o apoio da prefeitura”, disse. A orientação dele é para que freqüentadores utilizem o bolsão de estacionamento da praça, entrando pelo Horto Mercado.

