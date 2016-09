Shopping Vitória promove liquidação de inverno com descontos de até 70%

O intuito da ação é queimar os estoques para dar espaço à chegada de artigos da próxima estação. O Liquida Shopping Vitória também terá promoções no segmento de eletroeletrônicos

Uma das ações promocionais mais esperadas pelos consumidores capixabas acontece neste final de semana, entre os dias 2 e 4 de setembro, com a realização do tradicional Liquida Shopping Vitória. O evento vai colocar à venda produtos da coleção de inverno com descontos de até 70% e com a oferta de condições especiais de pagamento. O estacionamento terá o valor máximo de R$ 5,00.

Além de roupas, sapatos e acessórios, o Liquida Shopping Vitória também surpreenderá o público com promoções no segmento de eletroeletrônicos. O aspirador de pó Life terá preço reduzido de R$ 449 por R$ 399 na loja Camicado. Já na Eletrocity será possível adquirir um tablet 7 polegadas com TV digital, pelo preço de R$ 399,00 por R$ 297,00. Ainda na loja, um liquidificador da Suggar com filtro sai a R$ 79,90.

O intuito da ação é queimar os estoques para dar espaço à chegada das tendências e artigos da próxima estação. Grandes marcas como VR, Cantão, Ad Life, Uncle K, MR. Cat, Lacqua Di Fiori, Crocs, Aramis, Brooksfield Donna, Colcci, Granado, Adcos, Le Chemises, Via Veneto, entre outras, buscam esvaziar suas prateleiras e araras.

Confira as promoções:

OTICAS DINIZ

SOLAR MARC BY MARC JACOB – de R$ 350,00 por R$ 280,00

BOES ORANGE – de R$ 575,00 por R$ 287,50

MAX MARA SOLAR TAILORED – de R$ 838,00 por R$ 419,00

CITY SHOES

SANDALIA URBANA – de R$ 209,90 por R$ 89,90

SANDALIA SQUARE – de R$ 169,90 por R$ 69,90

SANDALIA ABBUD – de R$ 169,90 por R$ 69,90

LIMITS

MOLETOM – de R$ 299,00 por R$ 149,00

CAMISA MANGA LONGA LENHADOR – de R$ 289,00 por R$ 149,00

TENIS BOSS – de R$ 239,00 por R$ 169,00

TNG

CALÇA JEANS – de R$ 159,99 por R$ 79,99

KIT POLO COM 03 PEÇAS – R$ 39,99 (cada) ou R$ 99,99 (3 peças)

KIT MALHA COM 04 PEÇAS – de R$ 29,99 (cada) ou R$ 99,99 (4 peças)

MAVERICK´S

HOCK´S TENIS – de R$ 554,80 por R$ 427,35

LOS NETO

TENIS CONVERSE ROSA SKIDERIP – de R$ 139,99 por R$ 99,99

TENIS CONVERSE AMARELO SKIDERIP – de R$ 139,99 por R$ 99,99

TENIS CONVERSE VIOLETA SKIDERIP – de R$ 139,99 por R$ 99,99

RUE

BOLSA – de R$ 129,90 por R$ 64,90

BOLSA DE FESTA – de R$ 129,90 por R$ 89,90

BRINCOS – de R$ 49,90 por R$ 39,90

KELY MODAS

VESTIDO – de R$ 79,90 por R$ 34,90

BLUSAS – de R$ 49,90 por R$ 19,90

SHORT – de R$ 99,90 por R$ 49,90

UNCLE K

TÊNIS – de R$ 229,00 por R$ 114,50

SANDÁLIA – de R$ 169,00 por R$ 84,50

BOLSA – de R$ 299,00 por R$ 149,50

AD LIFE

T SHIRT BASICA – de R$ 79,00 por R$ 49,00

T SHIRT STORE – de R$ 99,00 por R$ 79,00

CALÇA JEANS MASCULINA DENIM CLUB – de R$ 189,00 por R$ 149,00

VR

TERNO – de R$ 1.150,00 por R$ 805,00

TENIS – de R$ 399,00 por R$ 279,00

T-SHIRT – de R$ 139,00 por R$ 97,00

CHILLI BEANS

ÓCULOS SOLAR – de R$ 238,00 por R$ 119,00

ÓCULOS GRAU – de R$ 228,00 por R$ 114,00

RELÓGIO – de R$ 278,00 por R$ 139,00

ALPHABETO

CASACO BOLERO MENINA DE 01 A 06 ANOS – de R$ 89,95 por R$ 44,98

CASACO AZUL ROYAL DE 04 A 14 ANOS MENINOS – de R$ 99,95 por R$ 49,98

CASACO BRANCA DE NEVE DE 01 A 06 ANOS MENINA – de R$ 69,95 por R$ 34,98

LOCAL SURF

TENIS DA NIKE – de R$ 300,00 por R$ 150,00

CHINELO REDLEY – de R$ 102,00 por R$ 50,00

CASAS STA. TEREZINHA

TRAVESSEIRO MATELASSE COLORIDO – de R$ 19,80 por R$ 18,80

JOGO DE LENCOL SOLTEIRO PRATA – de R$ 78,00 por R$ 72,80

JOGO DE LENCOL CASAL PRATA – de R$ 98,00 por R$ 88,00

HELP

CALÇA FEMININA – de R$ 129,90 por R$ 89,90

CAMISETA CALVIN KLEIN JEANS – de R$ 129,90 por R$ 99,90

MALHA BASICA HELP – de R$ 89,90 por R$ 59,90

Folha Vitória.