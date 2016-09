Wesley Safadão, Marisa Monte e espetáculo com Tania Bondezan para curtir o fim de semana

E tem muito mais! Quem também agita o final de semana é a dupla Bruno & Sarah, Breno & Bernardo, MC TH, Flávia Mendonça, Higino & Gabriel, entre outros

Sexta-feira chegou e já tem programação para quem quer começar o fim de semana com o pé direito. Na Wood’s Vitória, Glauco e a dupla Higino & Gabriel agitam a noite dos capixabas. Na Nova Clube, a festa por conta da dupla sertaneja Bruno & Sarah. Quem também tem presença marcada no local é o MC TH.

O sábadão traz eventos para todos os gostos! Wesley Safadão desembarca no ES com o festival Garota Vip, com três horas de apresentação. O cantor falou sobre a expectativa para o show, e as músicas que não vão faltar no evento. Já na Arena Vitória quem se apresenta é a cantora Marisa Monte. Navegando por seus grandes sucessos, o show promete emocionar o público.

Encerrando o final de semana, MC TH e SambADM compoem o Esbórnia Chic, que acontece no Villa Bohemia. Gosta de um bom espetáculo teatral? Grande sucesso de público na Argentina,Tania Bondezan desembarca em Vitória com a comédia “Como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa”. Outra opção para quem curte teatro é a comédia “E se eu me interessar por alguém”. Trata-se de uma adaptação de Murilo Góes do texto “Como salvar seu casamento”, lançado em 2007 pelo humorista Bruno Motta em parceria com o autor Daniel Alves.

Gostou? Então que tal ficar por dentro das principais programações que agitam a Grande Vitória? Acompanhe o blog Na Balada! Prefere cinema? Confira aqui as estreias da semana.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (02)

Wood’s Vitória

Atrações: Glauco e a dupla Higino & Gabriel

Endereço: Av Dante Micheline, 301, Praia de Camburi, Vitória

Informações: 3019-6060

Villa Night

Atrações: Rodrigo Balla, SambADM e DJ Marcio Santos

Horário: 22h

Local: Villa Bohemia – Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Nova Clube

Atrações: MC TH e a dupla capixaba Bruno & Sarah

Horário: 22h30

Local: Nova Clube – Rua Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6882

Spirito Jazz

Atrações: Flávia Mendonça – Music’n’ me e Amaro Lima – Jazzy Jackets

Calor Couvert: R$30,00

Horário: 21h – Happy Hour: a partir das 18h

Endereço: Rua Madeira de Freitas 244 , Via Cruzeiro Mall, 2º Andar, Praia do Canto , Vitória

Informações: 3019-0860

Sábado (03)

Festival Garota Vip

Atrações: Wesley Safadão, Gabriel Diniz e Tomate

Local: Pavilhão de Carapina, Serra

Horário: abertura dos portões às 17 horas

Marisa Monte

Local: Arena Vitória

Horário: 22 horas

Ingressos: http://www.blueticket.com.br

Wood’s Vitória

Atrações: Alan Venturin e Michele Freire

Endereço: Av Dante Micheline, 301, Praia de Camburi, Vitória

Informações: 3019-6060

Villa Sertaneja

Atrações: Claudio Ponttes, Rodrigo Fernandes e a dupla Rony e Ricy

Horário: 22h

Local: Villa Bohemia – Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Espetáculo “E se eu me interessar por alguém?”

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Vila Velha

End: Praça Duque de Caxias, s/n – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES

Ingressos: R$ 15 (meia) / R$ 30 (inteira) – a venda na bilheteria do teatro de 13 às 18h (segunda a sexta).

Gênero: Comédia musical

Espetáculo “Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa”

Horário: 21h

Local: Teatro Universitário – UFES

Valor do ingresso R$ 60,00 inteira R$30 ,00 meia

Informações: (27) 3335 2953 / 3029 2765

Nova Clube

Atrações: Breno & Bernardo, Allan Vieira e Luiz Lemos

Horário: 22h30

Local: Nova Clube – Rua Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6882

Spirito Jazz

Atrações: Banda Trilha

Calor Couvert: R$30,00

Horário: 21h – Happy Hour: a partir das 18h

Endereço: Rua Madeira de Freitas 244 , Via Cruzeiro Mall, 2º Andar, Praia do Canto , Vitória

Informações: 3019-0860

Domingo (04)

Esbórnia Chic

Atrações: MC TH e SambADM

Local: Villa Bohemia – Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Espetáculo “E se eu me interessar por alguém?”

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal de Vila Velha

End: Praça Duque de Caxias, s/n – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES

Ingressos: R$ 15 (meia) / R$ 30 (inteira) – a venda na bilheteria do teatro de 13 às 18h (segunda a sexta).

Gênero: Comédia musical

Espetáculo “Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa”

Horário: 18h

Local: Teatro Universitário – UFES

Valor do ingresso R$ 60,00 inteira R$30 ,00 meia

Informações: (27) 3335 2953 / 3029 2765

Domingo na Usina

Atrações: MC TH, Baile do GG e DJ Charles Andrade

Horário: 19h

Local: Usina Club – Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras

Folha Vitória.