Emprego: 178 oportunidades no Sine nesta segunda (05)

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) iniciam a semana anunciando mais de 170 vagas de empregos para diversas ocupações. Há oportunidades para diversos níveis de escolaridade e experiência para atuar como enfermeiro, recepcionista, professor de espanhol, embalador, vendedor, babá, atendente telemarketing, entre outras.

Para concorrer, é preciso ir a uma agência do Sistema Nacional de Empregos (Sine) e se cadastrar ou atualizar os dados no sistema.

Os candidatos devem apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência na agência mais próxima ao seu domicílio. Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado. As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para saber mais informações sobre as exigências para concorrer às vagas de emprego anunciadas, entre em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser alteradas sem aviso prévio. Veja o número de vagas por agência.

SINE – ANCHIETA

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro – Casa do Cidadão

Embalador – 01 vaga

Churrasqueiro – 01 vaga

SINE – ARACRUZ

Endereço: Rua Luiz Theodoro Musso, 28, De Carli

Vendedor externo – 01 vaga

Operador de guindaste – 01 vaga

Eletricista automotivo – 01 vaga

Cozinheira de restaurante – 01 vaga

SINE – BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100

Vendedor Externo – 02 vagas

Vendedor Interno – 01 vaga

Instalador de antena – 01 vaga

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) – 01 vaga

Instalador de Insulfilm e Acessórios – 01 vaga

Recepcionista – 01 vaga

Babá – 01 vaga

Mecânico Linha Leve – 01 vaga

Eletricista Automotivo (carro) – 01 vaga

Operador de ponte – 01 vaga

Cortador de Pedra – 01 vaga

SINE – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Rua 25 de Março, 71, Centro

Auxiliar de Cartório – 01 vaga

Empacotador* – 02 vagas

Enfermeiro – 04 vagas

Técnico de Refrigeração (instalação) – 01 vaga

SINE – CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André

Atendente de Telemarketing* – 30 vagas

Auxiliar de Produção *–- 02 vagas

Ajudante de Cozinha – 01 vaga

Salgadeiro – 01 vaga

SINE – COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, Centro

Agente de vendas de serviço – 01 vaga

Auxiliar Mecânico de autos – 02 vagas

Chapa (movimentador de mercadoria) – 20 vagas

Farmacêutico Hospitalar – 02 vagas

Motorista entregador – 04 vagas

Nutricionista – 01 vaga

Técnico de segurança do trabalho – 01 vaga

Técnico de Radiologia – 01 vaga

Técnico de enfermagem – 01 vaga

SINE – LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro

Agente de Pesquisa – 15 vagas

Arte-Finalista – 01 vaga

Assistente de Faturamento – 01 vaga

Auxiliar de Limpeza – 03 vagas

Auxiliar de Linha de Produção * – 10 vagas

Auxiliar de Linha de Produção – 06 vagas

Auxiliar de Manutenção em Piscinas – 01 vaga

Chefe de Serviço de Limpeza – 01 vaga

Eletrotécnico – 01 vaga

Instalador de Piscinas – 01 vaga

Montador de Carroceria – 01 vaga

Operador de Caldeira – 02 vagas

Operador de Empilhadeira – 01 vaga

Operador de Máquina Ofsete – 02 vagas

Operador Industrial (Química, Petroquímica e afins) – 06 vagas

Pizzaiolo – 01 vaga

Supervisor de Meio Ambiente – 01 vaga

Supervisor de TPM (Manutenção Produtiva Total) – 01 vaga

Técnico de Refrigeração (Instalação) – 01 vaga

Técnico Eletrônico em Geral – 01 vaga

Vendedor Orçamentista – 01 vaga

Vendedor Pracista – 06 vagas

SINE – SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro

Auxiliar Administrativo * – 02 vagas

Cabelereiro – 02 vagas

Confeiteiro – 01 vaga

Cozinheiro – 01 vaga

Cuidador de Idoso /técnico em enfermagem – 01 vaga

Faxineira – 01 vaga

Manicure (Unha em Gel) – 01 vaga

Oficial Manutenção Civil – 01 vaga

Padeiro – 01 vaga

Professor de Espanhol – 02 vagas

Técnico em Eletromecânico – 01 vaga

Trabalhador Rural * – 04 vagas

Vendedor externo – 01 vaga

(*) vaga exclusiva para pessoa com deficiência

