Anitta traz a “Bang Tour” para o Ilha Shows

O fenômeno do funk pop brasileiro está de volta a Vitória. No dia 24 de setembro, é a vez de Anitta levar sua “Bang Tour” para o palco do Ilha Shows, que, na mesma noite, também irá receber a turma do ConeCrewDiretoria. O evento ainda terá samba e pagode com o grupo SambAdm.

Sobre ConeCrewDiretoria

Considerada uma das maiores bandas independentes da história do Brasil, a ConeCrew conta com mais de 2 milhões de fãs no Facebook, 235 mil no Twitter e mais de 30 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. Com presença nos principais festivais do país – a exemplo de Planeta Atlântida, João Rock e Lollapalooza -, o grupo carioca foi citado por Snoop Dogg como uma das novas revelações do Rap Mundial. “Uncle Snoop” chegou a gravar um vídeo, exibido no programa Caldeirão do Huck, onde cita a banda como seus “sobrinhos do Brasil”.

Na noite do dia 24 de setembro, Papatinho, Cert, Rany Money, Maomé, Batoré, Ari levarão as canções do mais recente álbum, “Bonde da Madrugada, Pt. 1”, para o palco do Ilha Shows, sem deixar de fora os sucessos “Rainha da Pista” e “Chama os mulekes”, cujo videoclipe teve participação do funkeiro Mr. Catra.

Serviço

24 de setembro – sábado – “Bang Tour” com Anitta (RJ), ConeCrewDiretoria (RJ) e SambAdm. Ingressos: 1º lote Pista R$ 50,00 (meia); 1º lote Camarote R$ 80,00 (meia) e 1º lote Área Vip Open Bar R$ 150,00 (valor único). Pontos de venda: Jaklayne Joias (Laranjeiras e Campo Grande), Bar dos Meninos, Bicho Guloso, Mavericks (Praia do Canto, Shoppings Vitória e Praia da Costa), Brava Eventos e site da Blueticket. Horário: 22h – Local: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto – Informações: (27) 3224-3726 / (27) 3376-3866. Classificação Pista e Camarote: 16 anos / Open Bar: 18 anos.

