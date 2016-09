Caixas eletrônicos liberados durante greve de bancários. Saiba como pagar as contas!

Além dos caixas eletrônicos, há outras opções para pagar as contas, evitar a inadimplência e os juros, já que a paralisação do atendimento nas agências não exclui a cobrança de multas

Em reunião realizada no início da noite desta segunda-feira (05) os bancários capixabas definiram que os caixas eletrônicos ficarão à disposição da população mesmo com as agências fechadas. A paralisação ocorrerá em bancos da região metropolitana e no interior do Estado a partir desta terça-feira (06), por tempo indeterminado.

Além dos autoatendimentos bancários, há outras opções para pagar as contas, evitar a inadimplência e o pagamento de juros, já que a paralisação do atendimento nas agências não exclui a cobrança de multas das contas pagas com atraso, na maioria dos casos.

Além do caixa eletrônico, o consumidor poderá utilizar outros canais de atendimento para quitar a dívida, como a internet, a sede da empresa, o depósito bancário identificado, as lotéricas e os correspondentes bancários.

“Uma opção é entrar em contato direto com a empresa responsável e se informar sobre as possibilidades existentes”, sugere a diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita.

A diretora explica ainda que quem precisar sacar dinheiro diretamente no caixa da agência, deverá entrar em contato por telefone com o banco e solicitar uma alternativa. “Quem não conseguir quitar o débito deve documentar as tentativas e registrar uma reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor”, ressalta.

Opções para pagamento:

Terminais de autoatendimento/caixas eletrônicos/rede Banco 24 Horas: depósitos, pagamentos, saques, transferências, DOCs, retiradas de talões de cheques, etc;

Bankfones e internet banking: por esses canais é possível realizar quase todos os tipos de operações bancárias;

Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC): deverão prestar todas as orientações sobre as formas alternativas de pagamento;

Convênios com estabelecimentos comerciais: alguns bancos possuem convênios com lotéricas, Correios, supermercados, onde é possível pagar algumas contas como água e energia. As lojas de departamento também recebem pagamento.

