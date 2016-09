“Chacrinha, O Musical” realiza apresentação única em Vitória neste sábado (10)

Maior comunicador do rádio e da TV brasileira, Abelardo Barbosa costumava dizer que “na televisão nada se cria, tudo se copia”. Paradoxalmente, não teve ninguém até hoje que conseguiu copiar a espontaneidade do Velho Guerreiro. Comandante de extravagantes concursos de calouros, responsável por revelar grandes nomes da música nacional e inventor de bordões infames, o apresentador agora é homenageado em ‘Chacrinha, o musical’, que chega a Vitória neste sábado, 10, em apresentação única na Arena Vitória.

O espetáculo acompanha a trajetória do apresentador desde sua infância em Surubim, Pernambuco, até o auge da carreira, comandando o programa de auditório “Cassino do Chacrinha”. Dois atores dão vida ao protagonista: Stepan Nercessian interpreta o Chacrinha consagrado no rádio e na TV, enquanto Thiago Marinho incorpora o jovem Abelardo Barbosa. Aos 61 anos, Nercessian retornou aos palcos depois de mais de 10 anos sem trabalhar no teatro. “Eu sempre disse que só voltaria se fosse para participar de um projeto muito especial. É uma atividade que requer muita dedicação, esforço e disciplina. Falei desde o início que não sou um imitador. O Chacrinha aconteceu naturalmente”, explica Stepan.

O diretor do musical é Andrucha Waddington, que faz sua estreia na atividade teatral depois de quase três décadas de carreira dedicada à produção cinematográfica. “O importante para mim neste trabalho é fazer um musical fora da caixa, algo novo. Só assim para honrarmos o espírito do Chacrinha. Dirijo como se fosse um filme, que é a atividade com a qual estou acostumado. Mas ambos os trabalhos partem do mesmo ponto fundamental, que é a dramaturgia”, explica o diretor.

A trama é dividida em dois atos, com espaço para episódios biográficos e momentos líricos e fantasiosos. A infância difícil com a falência do pai, o ingresso no rádio e revolução que ele promoveu na televisão brasileira são temas presentes, assim como momentos em que são revelados sua bipolaridade, autoritarismo e obsessão pelos números de audiência.

A trilha sonora é composta por mais de 60 canções (com medleys) consagradas na história da música nacional. Muitos desses sucessos fizeram parte do repertório do Cassino do Chacrinha e dos artistas que o comunicador ajudou a consagrar, como ‘O meu sangue ferve por você’ (Sidnei Magal), ‘O amor e o poder’ (eternizada por Rosana), ‘Tente outra vez’ (Raul Seixas), ‘Televisão’ (Titãs) e ‘Fogo e Paixão’ (Wando). Os atores serão acompanhados por uma banda de cinco músicos.

Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente online, pelo site www.blueticket.com.br. Os valores são: Arquibancada Central (Setores A, B e C): R$ 35,00 (meia entrada 1º lote); Arquibancada Lateral (Setores A, B e C): R$ 25,00 (meia entrada 1º lote); Cadeira Pista B: R$ 40,00 (meia entrada 1º lote); Cadeira Pista A: R$ 50,00 (meia entrada 1º lote).

Chacrinha, o Musical

Quando: 10 de setembro, sábado

Local: Arena Vitória, Bento Ferreira

Horário: abertura dos portões às 20h30

Vendas: www.blueticket.com.br

