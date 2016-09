Greve dos bancários será iniciada nesta terça (6) sem adesão total da categoria

A paralisação por tempo indeterminado dos bancários no Espirito Santo e no resto do país começa nesta terça-feira (6). A greve foi decidida após assembleia geral realizada no dia 1º de setembro, após as propostas da categoria terem sido recusadas pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Por meio da assessoria de imprensa o sindicato dos bancários do Espírito Santo (Sindibancários) informou que a orientação é que todas as agencias fiquem fechadas. Porém, a adesão ainda não é total.

Um mapa de greve será divulgado todos os dias, informado a relação dos brancos que aderiram à greve. Na paralisação apenas os caixas eletrônicos devem funcionar. “Nós devemos manter os mesmo métodos dos anos anteriores, os terminais de auto-atendimento podem funcionar com limitação de horários e em numero reduzindo”, afirmou o coordenador geral do Sindibancários do Estado, Jonas Freire Santana.

Novas plenárias serão realizadas nos municípios de Vitória, Linhares, Cachoeiro e Colatina. “A única maneira que tem feito com que a categoria conquiste pelo menos a porcentagem da inflação é a greve. Nos últimos anos foi assim que conseguimos o aumento no salário. Sabemos que os banqueiros têm toda a possibilidade de fazer a reposição da inflação, eles têm lucro para poder atender a essa reivindicação”, reforça o coordenador.

Os bancários passaram por quatro rodadas de negociações junto com a Fenabran. As principais reivindicações da Campanha Nacional foram reajuste de 14,78%, valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$3.940,24 em junho), Programa de participação nos Lucros e Resultados (PLR) de três salários mais R$ 8.317,90.

Sobre a proposta da Fenabran em relação aos valores, Santana afirma ser muito fora do que propôs os bancários, “a Federação apresentou uma proposta de 6,5% de reajuste para salários. O índice não repõe sequer a inflação do período, projetada para 9,57% (em agosto) e representaria perda de 2,8% nos salários da categoria”.

Também está entre os pedidos o combate ao assédio moral, fim da terceirização, fim das demissões, mais contratações, segurança, defesa das empresas públicas e dos direitos da classe trabalhadora.

Saiba como pagar suas contas no período da greve

Para evitar que as contas sejam pagas em atraso, o consumidor deve ficar atento as formas de pagamento no período de greve. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), orienta que apara evitar que sejam cobrados juros e multa, é necessário procurar formas alternativas para que essas contas sejam pagas sem atraso.

Algumas opções para pagamento:

Terminais de autoatendimento/caixas eletrônicos/rede Banco 24 Horas:depósitos, pagamentos, saques, transferências, DOCs, retiradas de talões de cheques, etc.;

Bankfones e internet banking: por esses canais é possível realizar quase todos os tipos de operações bancárias;

Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC): deverão prestar todas as orientações sobre as formas alternativas de pagamento;

Convênios com estabelecimentos comerciais: alguns bancos possuem convênios com lotéricas, Correios, supermercados, onde é possível pagar algumas contas como água e energia. As lojas de departamento também recebem pagamento.