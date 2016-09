PF prende suspeito de matar três brasileiras em Portugal

Segundo a PF, mandado de prisão foi expedido pela Justiça Federal em BH.

Elas desapareceram em janeiro; corpos foram achados em agosto.

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (5), em Belo Horizonte, um suspeito de matar e ocultar os cadáveres de três brasileiras em Portugal. De acordo com PF, mandados de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva foram expedidos pela Justiça Federal na capital mineira. A polícia não detalhou onde os mandados foram cumpridos e quantas pessoas foram levadas para a superintendência da corporação.

A capixaba de Nova Venécia Thayane Milla Mendes Dias, de 21 anos, e as irmãs de Campanário (MG) Lidiana Neves Santana, de 16 anos, e Michele Santana Ferreira, de 28 anos, moravam em Cascais, em Portugal, e estavam desaparecidas desde janeiro deste ano. A família das irmãs Lidiana e Michele ficou sabendo no dia 26 de agosto que os corpos das três foram encontrados em um tanque dentro de um pet shop. As famílias de Thayane e das irmãs acreditam que o suspeito das mortes seja o namorado de Michele, que era dono da casa onde viviam.

Solange Santana Leite, de 50 anos, é mãe de Lidiana e Michele e acredita que o namorado da filha mais velha tenha participação na morte das moças. A mãe das mineiras disse ainda que Michele estava grávida e trabalhava em Portugal. Ela falou com a mãe pela última vez em janeiro deste ano e depois desapareceu.

A filha mais nova de Solange estava há dois meses morando com a irmã, para estudar na Europa. A namorada dela, Thayane Milla Mendes Dias, de 21 anos, morava no Espírito Santo e também foi para o país, onde trabalharia e moraria com as mineiras.

A Polícia Federal não confirmou se o suspeito preso hoje é o namorado de Michele. As circunstâncias da prisão também não foram divulgadas. O homem preso nesta segunda-feira (5) será encaminhado para a Penitenciária Nelson Hungria. Ainda segundo a polícia, se condenado, ele pode pegar até 99 anos de prisão pelos crimes.

G1.