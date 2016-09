Saiba como turbinar a ação dos cremes redutores

Por melhor que seja um creme não basta apenas aplicar na área desejada e esperar que ele sozinho opere “milagres”. Para se obter bons resultados, o importante é escolher bons produtos e aliar seu uso com a prática de exercícios físicos e uma alimentação balanceada. Além disso, a esteticista Adriana Nalesso, dá outras dicas que vão ajudar a potencializar os efeitos desses cremes.

Como escolher um bom creme?

Escolher marcas confiáveis já é um bom começo. Depois disso, é imprescindível saber se aquele produto tem em sua composição ativos que realmente vão trazer resultados. Algumas substâncias como centelha asiática, cafeína, cavalinha, alga fucus, hera e erva mate, por exemplo, melhoram a circulação, diminuindo a retenção de líquidos.

Existe uma forma correta de aplicação?

Sim. De nada vai adiantar um bom produto se a pessoa não souber usar da forma correta. Vale destacar que, cada parte do corpo exige uma forma de uso específica, por isso se o mesmo puder ser aplicado por um profissional durante um procedimento estético, ótimo.

Quem vai aplicar o creme em casa deve lembrar sempre de limpar a pele antes do uso e, se possível, fazer uma leve massagem para melhor absorção dos ativos. Já existem ótimos produtos recomendados para uso home care que podem usados conjugados com um tratamento estético ou não.

Qual a melhor hora do dia para se aplicar os cremes?

Os produtos termogênicos, que aceleram o metabolismo, são ótimos para serem usados pela manhã, especialmente antes de alguma atividade física. Já os que contém ativos para hidratação ou flacidez devem ser aplicados após o banho com uma leve massagem. A noite também pode ser um bom horário, mas lembre-se de passar o creme bem antes de dormir. Assim o produto será absorvido pela pele e não pela roupa de cama. As pessoas precisam estar cientes de que nada adianta aplicar os cremes por algumas semanas e depois abandoná-los. Os produtos só dão resultado se usados de maneira contínua, sempre aliados a pratica de exercícios e uma dieta balanceada.

Esfoliar a pele faz diferença?

Com certeza, pois a esfoliação ajuda na renovação da pele, eliminando as células mortas e as impurezas, liberando os poros para absorver de maneira mais eficaz os cremes que serão aplicados. A esfoliação pode ser feita durante o banho com o auxílio de uma bucha. O uso de esfoliantes caseiros não é recomendado, por isso é importante sempre consultar um profissional para a indicação de um produto que irá limpar sem prejudicar a pele.

Qual a maneira correta de se fazer a esfoliação?

A melhor maneira de esfoliar a pele é fazendo movimentos circulares e suaves. A bucha e a luva de esfoliação só devem ser usadas no corpo, lembrando sempre de utilizar um produto específico. Ao terminar o ideal é aplicar um bom hidratante.

A esfoliação deve ser feita todos os dias?

De maneira nenhuma. Uma vez por semana é o suficiente para evitar a estimulação sebácea e não retirar a barreira de proteção da pele.

ESHOJE.