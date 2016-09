Aniversário de Vitória: confira a galeria com os principais monumentos históricos da Capital

Prédios, escadarias, construções arquitetônicas, esculturas… Todos eles já fazem parte da cidade e contribuíram, de alguma forma, para manter a história de Vitória sempre viva

Nesta semana, a cidade de Vitória completa 465 anos de história. Em meio às belezas naturais e paisagens de encher os olhos, a capital também reúne monumentos curiosos e cheios de significado.

Prédios, escadarias, construções arquitetônicas, esculturas… Todos eles já fazem parte da cidade e contribuíram, de alguma forma, para manter a história de Vitória sempre viva.

Apesar de estarem localizados em pontos estratégicos, e alguns serem bastante famosos, muitos moradores ainda não conhecem boa parte dos inúmeros monumentos espalhados pela Capital.

A dica do jornal online Folha Vitória para o feriadão é convidar toda a família e se aventurar em busca dessas construções e suas histórias. Mas, se por algum motivo você não puder fazer isso, confira a galeria de fotos e a lista que fizemos com os principais monumentos em comemoração ao aniversário da cidade.

Catedral de Vitória

Inaugurada em 1970, a Catedral Metropolitana foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em maio de 1984 e é considerada um símbolo da cidade.

Ao passar do tempo, o local foi se modificando e recebeu colaboração de vários artistas e arquitetos. Atualmente, está aberto para visitação.

Cruz do Papa

Localizada na Praça do Papa, a Cruz Reverente foi construída após a visita do Papa João Paulo II ao Estado, em 1989 e inaugurada em outubro de 1991. No alto do monumento, uma pomba branca simboliza o Espírito Santo.

Escadaria Maria Ortiz

Construída na antiga Ladeira do Pelourinho, a escadaria é uma das mais antigas de Vitória. Em 1899, teve seu nome mudado em homenagem à Maria Ortiz, considerada um ícone nas lutas contra invasores holandeses no ano de 1625.

Iemanjá

Inaugurada em 1988, a estátua monumental localizada em Jardim da Penha, representa a divindade Iemanjá, reverenciada em cultos afro-brasileiros. A estátua atrai muitos fiéis, principalmente na data em que se comemora do Dia de Iemanjá, em 02 de fevereiro.

Imigrante Italiano

Com cerca de 30 metros de altura, o monumento chama a atenção de quem passa pela região da Enseada do Suá. A obra arquitetônica foi inaugurada em junho de 2000 e destaca a importância da cultura italiana na formação do povo capixaba.

Teatro Carlos Gomes

Inaugurado em 1927, o Teatro Carlos Gomes é considerado, na Praça Costa Pereira, foi edificado na época em que a cidade passava por importantes transformações. Hoje, o local, considerado um dos mais conhecidos da cidade, é aberto para visitação de terça à sexta-feira.

Sesc Glória

Inaugurado em 2014, o Centro Cultural SESC Glória oferece espaços equipados com tecnologia moderna para apresentação de espetáculos de teatro, dança, música e exposições de artes visuais de média e grande porte. O prédio que abriga o Centro foi inaugurado em janeiro de 1933 e apresenta características da arquitetura eclética.

Ano Internacional da Paz

Localizado na Praia do Canto, o monumento é composto por duas partes rasas de globo terrestre recobertas com mapas em mosaico e vidros coloridos. Foi inaugurado em 1987. Representa a homenagem da comunidade BAHAI de Vitória ao Ano Internacional da paz.

Escadaria São Diogo

Construída em 1642, a escadaria é a mais antiga de Vitória tinha a posição estratégica de monitorar o acesso à Cidade Alta, já que ela liga a Praça Costa Pereira à região.

Viaduto Caramuru

O monumento foi criado em 1925 e tinha como objetivo ligar duas ruas e servir de passagem para o bonde circulava na Cidade Alta. O nome foi dado em

homenagem aos Caramurus, membros da Irmandade de São Benedito do Convento de São Francisco, extinta no início do século XX.

Monumento Maçônico

Inaugurado em novembro de 2009, o monumento representa uma homenagem à maçonaria e conta com alguns símbolos adotados pela denominação, como o esquadro e o compasso.

FAFI

A escola de Arte localizada na Cidade Baixa, foi inaugurada em 1927 e atualmente mantém diversas atividades culturais, como oficinas, exposições, espaço

para shows e bar.

Palácio Anchieta

Considerado um dos maiores patrimônios históricos do Estado e uma das mais antigas sedes de Governo do País, o Palácio começou a ser erguida em 1570 e passou por uma restauração completa recentemente, em 2009. O local está aberto à visitação pública e recebe turistas constantemente.

Capela Santa Luzia

Construída no século 19, a Capela, que fica localizada na Cidade Alta, é considerada a edificação mais antiga de Vitória e é tombada pelo Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Também está aberta para visitação se segunda a sexta-feira, das 09 às 13 horas e das 14 às 18 horas.

