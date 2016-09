Federal apreende 45 quilos de pasta-base de cocaína na BR 101 em São Mateus

Policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em São Mateus deflagraram, na segunda-feira (5), a Operação “Norte Limpo” de repressão ao tráfico de drogas e apreenderam cerca de 45 quilos de pasta-base de cocaína. A droga foi apreendida com dois homens em um caminhão que transportava o material na BR 101.

De acordo com a Federal, esta foi a maior apreensão dessa droga pela PF no norte capixaba. Foram presos em flagrante um caminhoneiro e seu ajudante, os dois naturais do sul do ES. Ambos já foram encaminhados ao presídio local de São Mateus, onde permanecerão à disposição da Justiça. Além disso, foi apreendido o caminhão Mercedes-Benz.

Transporte Ilegal

Em outra operação foram apreendidas toras de madeira que estavam sendo transportadas em outro caminhão na Rodovia São Mateus X Nova Venécia sem as devidas autorizações legais. Além disso, a PM Ambiental apresentou uma ocorrência de possível extração ilegal de areia no antigo lixão do Bairro Liberdade, em São Mateus/ES, tendo sido apreendidos um caminhão basculante e uma escavadeira.

ESHOJE.