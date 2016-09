9 FORMAS DE LIMPAR A CASA COM BICARBONATO DE SÓDIO

Baratinho e eficaz! Conheça alguns dos milagres de limpeza que o bicarbonato de sódio pode fazer na sua casa

Você sabia que o bicarbonato de sódio pode ser um grande aliado na hora da limpeza pesada? Muito mais prático – e barato – que alguns produtos de limpeza, a substância pode ter mais utilidades do que você imagina por ser uma substância levemente alcalina.

Pode acreditar! Além de deixar bolos fofinhos, o bicarbonato pode tirar até as sujeiras mais difíceis.

Veja a seguir algumas dicas de como usar o bicarbonato. Sua casa nunca mais será a mesma:

Limpe as panelas

Se quiser tirar manchas ou a gordura das panelas, ferva 2 xícaras de chá de água com 2 colheres de bicarbonato de sódio. Despeje a água, limpe a superfície com uma esponja salpicada de bicarbonato. Por fim, enxágue bem a panela.

Limpeza do forno e do fogão

Despeje uma xícara de chá de amoníaco no forno. Deixe agir por algumas horas e depois utilize um pano com água e bicarbonato para fazer a limpeza. No fogão, passe uma esponja com água e bicarbonato de sódio. Em seguida, seque com um pano limpo e seco.

Limpeza da tábua de carne

Para remover odores da sua tábua de corte de madeira, esfregue a superfície com bicarbonato de sódio. Depois, é só enxaguar.

Desentupir cano de pia

Despeje no ralo de duas a quatro colheres de sopa de bicarbonato de sódio e em seguida jogue meia xícara de chá de vinagre.

Retirar o mofo

Para limpar locais que estão com mofo, use água e bicarbonato de sódio. Se a superfície for muito frágil, não utilize muito bicarbonato de sódio.

Lavar a roupa

Misture uma colher de bicarbonato de sódio ao sabão em pó quando for lavar roupas brancas. O produto ajuda a tirar manchas das peças.

Limpe esponjas e panos de limpeza

Deixe as esponjas e os panos mergulhados em uma solução com água e bicarbonato de sódio por uma noite. No dia seguinte eles estarão limpinhos.

Tire manchas de café e chá

Ao limpar chaleiras e filtros de cafeteiras, encha o recipiente com água e adicione 2 ou 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e ferva a mistura por cerca de 15 minutos. Depois que o utensílio esfriar, esfregue e enxágue com água.

Para remover manchas de chá e café das xícaras, mergulhe uma esponja umedecida em bicarbonato de sódio e esfregue a superfície que está manchada.

Limpeza de utensílios de aço inox

Dissolva o bicarbonato de sódio em água e utilize a solução para limpar e dar brilho aos itens de aço inox.

Por Thamirys Teixeira – VilaMulher.