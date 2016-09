Batata Gratinada

Ingredientes

02 batatas grandes cozidas inteiras

100g de frango desfiado

70g de catupiry cremoso

20g cebola picada

10g alho picado

50g de bacon

01 fatia de queijo mussarela

40g de queijo parmesão

Cebolinha verde a gosto

Sal e pimenta do reino a gosto

Orégano a gosto

MODO DE PREPARO:

Cozinhe as batatas inteiras até que fiquem macias por dentro. Reserve.

Em uma panela, frite o bacon adicione a cebola, alho espere dourar e acrescente o frango desfiado. Acrescente o catupiry e tempere como preferir.

Retire uma pequena tampa de cima da batata, com ajuda de uma colher ou boleador, retire um pouco do miolo por dentro e recheie com a preparação feita anteriormente.

Cubra com queijo mussarela, orégano e em seguida, queijo parmesão.

Leve ao forno a 200ºC por 5 minutos ou até dourar.

Sirva com cebolinha verde e bom apetite.

Por

Alessandro Eller – Folha Vitória.