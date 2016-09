Caminhão tomba na BR-259 e fica pendurado em ribanceira em João Neiva

O motorista não se feriu. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo continua no local – km 15 – aguardando o serviço de guincho

Na manhã desta quinta-feira (08), um caminhão no km 15 da BR 259, na altura do município de João Neiva, no Noroeste do Estado, interditou parcialmente o tráfego na via. Desde as 7 horas, o veículo tombou na pista, atrapalhando a passagem dos motoristas que seguiam no sentido Vitória.

O motorista não se feriu. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão continua no local aguardando o serviço de guincho.

Um caminhoneiro que passava pelo local contou que o motorista perdeu o controle da carreta na curva e acabou tombando. O caminhão ficou pendurado em uma ribanceira e o container foi parar dentro do mato.

Folha Vitória.