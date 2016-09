Mãe se casa com os próprios filhos e pode enfrentar 10 anos de prisão nos Estados Unidos

Patricia perdeu a guarda de três filhos, que são criados pela avó materna, por negligência infantil. Em 2008, ela se casou com o filho mais velho

Patricia Ann Spann é uma mãe americana que poderia ser considerada normal se não tivesse a prática muito estranha de casar legalmente com os próprios filhos. Tudo começou quando ela se uniu no matrimônio com o filho mais velho em 2008, mas acabou pedindo a anulação do casamento 15 meses depois.

Mas ela não ficou satisfeita e fez novamente, ao se casar com a filha de 25 anos, Misty Velvet Dawn Spann, em março do ano passado. O caso está sendo investigado pela polícia, que provavelmente a acusará judicialmente de incesto — no estado de Oklahoma, onde o caso ocorreu, incesto é qualquer casamento entre parentes, sem a necessidade de relações sexuais.

Esse não é o primeiro problema judicial de Patricia com relação aos seus filhos. Ela perdeu a guarda de três filhos, que são criados pela avó materna, por negligência infantil. O caso está nas mãos de um juiz local. A mãe e a filha foram detidas e terão que pagar fiança estipulada em R$ 31 mil e possibilidade de enfrentarem pena de até 10 anos de prisão.

