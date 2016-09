Bispo da Diocese de Colatina se recupera bem de acidente

O bispo emérito da Diocese de Colatina, dom Décio Sossai Zandonade, se recupera bem de um acidente de automóvel, ocorrido na tarde desta quinta-feira (8). Ele permanece internado no Hospital São Camilo, em Aracruz. A Diocese de Colatina pede que todos continuem rezando para sua plena recuperação.

Em mensagem o religioso pediu que a população de Ibiraçu e região mantenha a calma e a serenidade, não tentando interromper o trânsito dos trens no local. A Diocese compartilha da comoção das pessoas, já que a travessia da linha férrea em direção ao Santuário é perigosa, ainda que o local seja sinalizado.

Na próxima semana, irá acontecer uma reunião entre representantes da Vale e da Diocese de Colatina para conversar sobre o acidente e buscar o entendimento a respeito da construção de um viaduto que dê acesso ao Santuário. Nesta ocasião, a Diocese vai lutar para que, desta vez, essa obra seja concretizada pela empresa Vale, a fim de garantir um acesso seguro e evitar que acidentes como o de dom Décio ou tragédias maiores venham a acontecer.

O Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde foi construído ainda no século XIX. Desde então, atrai fiéis de toda parte em busca de saúde para o corpo e a alma. No dia 21 de novembro, celebra-se a Festa de Nossa Senhora da Saúde, atraindo milhares de pessoas. É a maior manifestação de fé mariana do norte do Espírito Santo.

A linha de ferro foi construída quando o Santuário já existia. Portanto, é de responsabilidade da empresa detentora da ferrovia, a Vale, garantir a segurança plena das pessoas que acessam o local. A sinalização atual, bem como as cancelas, se provam ineficientes diante de acidentes como o ocorrido com dom Décio. A Diocese, há anos, busca, junto à Vale, a construção do viaduto. Espera-se que, desta vez, a obra seja finalmente conquistada.

Enquanto a reunião com a Vale não acontece, a Diocese de Colatina pede que a população permaneça em oração pela recuperação de dom Décio e que mantenha a calma. Enquanto a reunião com a Vale não acontece, a Diocese de Colatina pede que a população permaneça em oração pela recuperação de dom Décio e que mantenha a calma. O que aconteceu Dom Décio deixava o Santuário, na tarde desta quinta-feira (8), quando o acidente aconteceu. Ele seguia com seu automóvel e, ao tentar atravessar a linha de ferro da Vale, colidiu com um trem que passava pelo local. O carro que ele dirigia foi jogado para fora da ferrovia. Ele estava sozinho. Dom Décio sofreu um ferimento na cabeça e uma luxação na clavícula.

ESHOJE.