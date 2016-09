Crise hídrica: indústrias chegam ao ES e podem agravar situação

Ao mesmo tempo em que os órgãos do governo do Espírito Santo (Cesan, Incaper e Agerh) alertam para o risco de racionamento de água em todo estado, o próprio governo está andando na contramão. E poderá ser o grande responsável pela falta de água para a população. Enquanto campanhas publicitárias pedem para evitar o desperdício esconde-se o fato de que apenas 8% do consumo total de água é de uso residencial. Os 92% restantes ficam a cargo da indústria (22%) e da agricultura (70%).

Mesmo com a pior estiagem já enfrentada na história do Espírito Santo – são mais de mil dias de crise hídrica, com chuvas abaixo da média – o Governo do Estado continua concedendo benefícios fiscais para a chegada de mais indústrias, sem critérios definidos para o padrão de atuação dessas empresasna utilização de recursos naturais.

As indústrias utilizam grandes quantidades de água limpa em seus processos, desde a incorporação da água nos produtos até a lavagem de materiais, equipamentos e instalações, e a utilização em sistemas de refrigeração e geração de vapor. São pelo menos 15 empreendimentos industriais grandes que estão se instalando no Espírito Santo a partir de incentivos do Programa de Incentivo ao Investimento no Espírito Santo (Invest-ES) e dos Contratos de Competitividade (Compete/ES). Essas indústrias, a grande maioria estrangeira, trabalharão na produção de itens diversos e, além delas, multinacionais do setor agrícola também estão em negociação para a instalação no Estado.

De acordo com a Water Footprint Network, organização internacional que promove o uso sustentável da água, para produzir 100 gramas de chocolate são necessários 1.700 litros de água, o equivalente ao consumo diário de quase nove capixabas (cada capixaba consome média de 184 litros de água por dia). Está sendo instalada na Serra a Indústria Chocolate Capixaba, a mais nova fábrica do produto no Estado, e o início das operações está previsto ainda para este ano.

Para fazer meio quilo de plástico, matéria prima da PMI, que produzirá garrafas térmicas e produtos isotérmicos, é necessário 91 litros de água. Para produzir uma tonelada de aço é usado 300 mil litros de água – a Vallourec Tubos do Brasil produzirá tubos de aço. Já para fazer uma xícara de café – um dos produtos da Oxford Porcelanas, inaugurada em julho, em São Mateus, que enfrenta situação de emergência – são gastos 130 litros de água. Na agropecuária, o consumo de água é ainda maior. Um pé de alface precisa de 240 litros de água; uma banana de 200g precisa de 160 litros de água; 1kg de soja consome 1.800 litros de água e são necessários – pasmem – 15.400 litros de água para um quilo de carne de boi. Para a produção de um quilo de açúcar são necessários 1.780 litros de água enquanto uma xícara de café precisa de 130 litros, produtos com os quais a Olam Internacional – que planeja na instalação de uma fábrica no Espírito Santo – trabalha na produção e comercialização. Fábrica No caso desta empresa, o governador sugeriu a implantação da fábrica em Nova Venécia, de acordo com afirmação do secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, José Carlos da Fonseca Júnior. Entretanto, o município – que já conta com a presença da LDC, uma das líderes mundiais na comercialização de café – enfrenta ações de racionamento em função da crise hídrica e, no ano de 2015, chegou a decretar estado de calamidade pública por causa da seca. “É o momento de fazer uma reflexão do tipo de empreendimento que vamos ter, senão uma hora vai faltar água. Não adianta trazer empreendimento se não tem água. Deve-se pensar, planejar e levar em consideração o cenário climático, pois está mudando. São cuidados necessários para que, nem a natureza e nem a sociedade percam”, avaliou o doutor em Ciência Florestal e professor da Ufes, Luiz Fernando Schettino. Sustentabilidade e desperdício Para Antônio Sérgio Mendonça, PHD em Engenharia de Recursos Hídricos, é preciso que o Governo acelere as ações do Plano Estadual de Recursos Hídricos e que imponha diretrizes para o uso racional da água para as indústrias que chegam e a agricultura. “Temos uma série de alternativas para utilizar a água nesse sentido, através de bombeamento de água subterrânea, construção de reservatórios, tudo dentro de um planejamento. As indústrias estão preocupadas com a questão da água que é uma das matérias-primas mais importantes. As ferramentas das políticas de recursos hídricas estão sendo implementadas, mas têm que ser aceleradas. Nós necessitamos da água para sobrevivência e para o crescimento da economia, geração de empregos… Então precisamos gerenciar de forma adequada”, afirmou Mendonça. Em algumas cidades do Brasil já é usada a água provinda do esgoto e tratada para abastecimento público e industrial. E é isso que propõe o professor. “Grande parte da água vira esgoto. Por que não usar este esgoto, tratá-lo para servir depois de abastecimento? Grande quantidade de esgoto sanitário que passa por tratamento é desperdiçado, e poderia ser reaproveitado”, sugere Mendonça. Em matéria de desperdício, 35% do que deveria chegar para o consumo residencial é perdido durante a captação, tratamento e distribuição, de acordo com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea). No caso de 52 municípios do Espírito Santo, esse processo é feito por meio da Cesan – que não quis se posicionar sobre o assunto.

ESHOJE.