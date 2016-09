Lavrador morre sugado por máquina de moer cana no interior de Cachoeiro

A vítima trabalhava em uma plantação de cana no momento do incidente. Os bombeiros tiveram dificuldade e demoraram quase quatro horas para retirar o corpo da máquina

Um lavrador de 58 anos morreu no fim da manhã da última quinta-feira (8), após ser sugado por uma máquina de moer cana no interior de Cachoeiro. O fato aconteceu em um local conhecido como Areial, na localidade de Banca de Arial, no distrito de Pacotuba, na divisa com o município de Jerônimo Monteiro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, José Maria da Silva trabalhava no canavial usando uma “cananeira” (triturador de cana), quando tropeçou e caiu dentro da máquina. Ele teve os braços triturados e a máquina só parou ao quebrar o pescoço da vítima e a cabeça ficar agarrada.

Uma outra pessoa que trabalha no local conseguiu desligar a máquina e acionou o Corpo de Bombeiros, que levou quase quatro horas para retirar o corpo de José Maria do triturador. O acidente ocorreu por volta das 11h30 e o corpo só foi removido por volta das 15h, depois que os Bombeiros desmontaram toda a máquina.

Folha Vitória.