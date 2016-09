Semana começa com 102 vagas de emprego nas agências do Sine-ES

As agências do Serviço Nacional do Emprego (Sine) no Espírito Santo começam a semana com 102 vagas de emprego, para todos os níveis de escolaridade. Entre as oportunidades disponíveis, estão vagas para cozinheiro, confeiteiro, enfermeiro, técnico em enfermagem, técnico em informática, motorista, técnico em radiologia, vendedor, professor de educação física, entre outros.

Os interessados devem comparecer à agência do Sine mais próxima para cadastrar ou atualizar as informações. Na ocasião a pessoa deve levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado. As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa. Os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para saber mais informações sobre as exigências para concorrer às vagas de emprego anunciadas, entre em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Veja o número de vagas de acordo com o município.

SINE – ANCHIETA

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N – Centro

Assistente de Vendas / Assistente comercial – 02 vagas

Churrasqueiro – 01

Vendedor Interno – 02

SINE – ARACRUZ

Endereço: Av.Venâncio Flores, s/nº, Centro

Cozinheiro de restaurante – 01

Eletricista automotivo – 01

Vendedor externo – 02

Auxiliar de padeiro – 01

Padeiro – 01

SINE – BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100

Vendedor Externo – 02

Vendedor Interno – 01

Instalador de antena – 01

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) – 01

Instalador de Insulfilme e Acessórios. – 01

Torneiro Mécanico – 01

Babá – 02

Mecânico Linha Leve – 01

Eletricista Automotivo – 01

SINE – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Rua 25 de Março, nº71, Centro

Auxiliar de Limpeza* – 10

Confeiteiro – 01

Enfermeiro – 04

Técnico de Informática – 01

Técnico de Refrigeração – 01

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getulio Vargas – Centro

Agente de vendas de serviço – 01

Auxiliar Mecanico de autos – 02

Chapa (movimentador de mercadoria) – 20

Motorista entregador – 04

Tecnico de Radiologia – 01

Tecnico de enfermagem – 03

SINE – LINHARES

Endereço: Av. Governador Lindenberg, 660, Centro

Auxiliar de Linha de Produção* – 10

Auxiliar de Manutenção em Piscinas – 01

Garçom – 01

Instalador de Piscinas – 01

Montador de Carroceria – 01

Operador de Caldeira – 02

Operador de Máquina Ofsete – 02

Pizzaiolo – 01

Supervisor de Meio Ambiente – 01

Supervisor de TPM (Manutenção Produtiva Total) – 01

Técnico de Refrigeração – 01

Técnico Eletrônico em Geral – 01

Vendedor Interno – 01

Vendedor Orçamentista – 01

Vendedor Pracista – 5

SINE – NOVA VENÉCIA

Rua Jussara, 10, Margareth

Repositor/Embalador* – 01

Professor de Educação Física – 01

(*) vaga exclusiva para pessoas com deficiência

