Brincadeira com rojão dentro de casa deixa criança gravemente ferida em Vitória

Na tarde desta segunda-feira (12), uma criança ficou gravemente ferida após estourar um rojão dentro de casa em São José, bairro de Vitória. Isabeli Francini, de sete anos, teve ferimentos na mão esquerda e, após passar por cirurgia no Hospital Infantil do município, segue internada. Seu estado é considerado grave.

Amigos e parentes da menina preferiram não dar entrevista. Segundo um amigo do pai de Isabeli, a menina mora com a mãe em outro endereço, mas está passando alguns dias na casa do pai. No início da tarde, o pai saiu para uma consulta médica/ e deixou a criança com a avó.

Enquanto brincava, Isabeli encontrou um rojão, acendeu o artefato e que explodiu em sua mão. Um vizinho socorreu a menina e a levou para o Pronto Atendimento de São Pedro, que fica a cerca de duzentos metros da casa. A criança recebeu os primeiros socorros e foi levada para o hospital.

Folha Vitória.