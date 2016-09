Menina sofre abuso após procurar emprego em site de anúncios

Um homem identificado como Wagner Gonçalo, 33 anos, foi preso pela Delegacia da Mulher de Cariacica, nesta segunda-feira (12), por abusar de uma estudante que o procurou após ver anúncio de emprego. O crime aconteceu no começo de agosto e, segundo a delegada Michele Meira Costa, ele foi capturado porque a vítima anotou a placa do carro do suspeito.

“Conseguimos identificar porque a vitima tirou uma foto da placa do carro. Só que o veículo estava com o nome do irmão dele, mas confrontamos a história e conseguimos confirmar que o Wagner teria cometido o delito”, explicou a delegada.

O curioso foi à forma em que o acusado entrou em contato com a menina. Wagner colocou um anuncio em um site de compras e vendas na internet, contratando meninas para um serviço de panfletagem no município de Cariacica. A vitima que não quis ser identificada, uma estudante de Engenharia Química de 20 anos, entrou em contato por um aplicativo de mensagens. Nas mensagens eles marcaram de se encontrar em um posto de gasolina.

Segundo a estudante, ela entrou no carro do acusado após ele dizer que ia levá-la até o local de trabalho. Porém, no caminho, ele tentou seduzi-la. “Ele pediu pra entrar dentro do carro e eu não estava querendo entrar, porque não conhecia ele. Fomos conversando e foi andando com o carro, até que uma hora ele chegou e me perguntou se eu queria ficar com ele, falei que não. Mesmo assim ele insistia muito, foi quando começou a passar a mão nas minhas pernas”, relatou a vítima.

Logo após, a vítima conseguiu sair do carro e tirou uma foto da placa, porém o acusado conseguiu colocar a estudante de volta. “Ele saiu, me colocou dentro do carro, na rotatória de Cariacica abaixou as calças e começou a se masturbar. Eu tentei sair de novo, ele me puxou pelo cabelo e me deu um soco nas costas, mas saí. Consegui ligar pra minha mãe que disse para eu ir para a delegacia, foi o que fiz.”

A delegada informou que em depoimento Wagner deu várias versões do caso. A primeira foi a de que ele não conhecia a vitima e que era inocente, depois disse que teria encontrado a moça casualmente, negando ter oferecido o encontro. “Mas como ela tinha mensagens registradas no telefone, pelo aplicativo Whatsapp, a gente fez uma cópia da tela e confrontamos ele. Wagner acabou inventando uma nova história, dizendo que tinha colocado o anuncio no site, pedindo um emprego. Ele nunca teve emprego para oferecer, só queria era conhece – lá”, explicou a delegada Michele Meira.

Wagner negou que teria colocado o anuncio. Ele ainda afirmou que foi a vítima que publicou no site um pedido de emprego com sua foto e seu intuito era ajudar a moça conseguindo um emprego pra ela. O suspeito ainda disse que foi a vítima que o beijou. “No meio da conversa ela me deu uma beijo e eu falei só um beijo? Foi quando ela saiu, eu pedi para ela esperar para eu dar os 80 reais e levar no ponto. Ela ta falando que voltou e que puxei ela pelo cabelo, mas como ia fazer isso, com um monte de gente na rua, sair puxando o cabelo dela?”.

Wagner que é soldador e está desempregado vai responder por estupro, assim que a polícia terminar o inquérito. “Vamos autuar ele por estupro. Porque atualmente na legislação houve uma modificação, qualquer ato libidinoso com a vítima é considerado estupro. Como ele se masturbou na frente da vítima, passou a mão nela, impediu à livre manifestação dela, a liberdade sexual, eu entendo que seja estupro”, explicou a policial. Esse foi o primeiro caso registrado na delegacia da mulher de Cariacica com as mesmas características. Mas a delegada espera que com a divulgação outras vitimas compareçam a delegacia e denunciem. Ela ainda deixou um conselho para que esse tipo de caso não se repita. “Deixo um alerta, nesse momento de dificuldade econômica que o pais está passando, pessoas de índole ruim se aproveitam disso para querer molestar mulheres. Procure sempre saber onde você está indo, evite ir a certos tipos de encontros sozinha, pra que este tipo de coisa não aconteça. Talvez se ela tivesse ido acompanhada ou na presença de um amigo, ele tivesse recuado”, concluiu a delegada.

ESHOJE.