Viagem pela Literatura leva contação de histórias para o Centro de Vitória

O hábito da leitura deixa as pessoas mais criativas, aprimora a capacidade de aprendizado e diminui o estresse. Com o objetivo de aproximar os munícipes do universo da literatura e de todos os seus benefícios, o projeto Viagem pela Literatura realiza na próxima quinta-feira (15), das 14 às 16 horas, na praça Ubaldo Ramalhete, no Centro, as atividades de troca de livros e contação de histórias.

A ação começa com a troca de livros e gibis. O público pode levar um livro não didático e em bom estado e trocar pelas opções que estarão disponíveis no local. Na sequência, acontece a atividade “Contação de Histórias”, que vai contar com a participação da escritora e contadora Eliana Zandonade e de Alixandra Dantas, a boneca “Lili”.

Entre as histórias que serão narradas, estão: “O Casamento da Princesa de Celso Sisto”; “A Flauta Poderosa” e “O Grande Rabanete”, de Tatiana Belinsky; “Beijo de Boa Noite”, de Eliana Zandonado; “O Gato Verde”, de Ilvan Filho; “A Descoberta da Joaninha”, de Bellah Leite Cordeiro; “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria Machado; “Totó e o Burrico Zenildo no Sítio”, de Norma Helena Silva Agrizzi; além de “Cantigas Infantis”.

