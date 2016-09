Inscrições abertas para 100 vagas de intercambio para alunos da rede estadual

Estão abertas as inscrições para estudantes da rede estadual do Espírito Santo participarem do processo seletivo para 100 vagas no Programa de Intercâmbio. São bolsas de estudo para os países Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Chile, onde os estudantes poderão aprimorar o conhecimento nas Línguas Inglesa ou Espanhola. As inscrições vão até quarta-feira (14) e devem ser realizadas no polo no qual o aluno estuda.

A lista de estudantes aptos para concorrerem a uma vaga foi divulgada na última terça-feira (06). Os alunos precisam ter alcançado o rendimento mínimo de 95% no desempenho acadêmico para se inscreverem.

Poderão participar do processo seletivo, exclusivamente, os estudantes dos polos do “Centro Estadual de Idiomas” e dos polos da “Parceria com Conselho Britânico” matriculados ou concluintes do ensino médio regular, na rede pública estadual de ensino, que tenham demonstrado excelência acadêmica e assiduidade.

O objetivo do intercâmbio é oportunizar aos estudantes a realização dos estudos em outro país, vivenciando nova cultura, a fim de expandir a visão de mundo e desenvolver a fluência na língua inglesa ou na língua espanhola. Eles vão aperfeiçoar as habilidades de compreensão e produção oral e escrita por meio da exposição direta aos novos idiomas.

As 100 vagas de intercâmbio serão distribuídas da seguinte maneira: 30 bolsas na modalidade High School para estudantes de 15 e 16 anos, 62 bolsas na modalidade Curso Intensivo de Inglês para estudantes maiores de 17 anos matriculados no curso de inglês e 08 bolsas na modalidade Curso Intensivo de Espanhol para estudantes maiores de 16 anos matriculados no curso de espanhol. A distribuição das vagas foi feita proporcionalmente ao número de estudantes em cada CEI ou polo.

Na modalidade High School, os estudantes selecionados serão contemplados com estudos acadêmicos em escola de ensino médio do país de destino, no período aproximado de cinco meses, referentes a um semestre acadêmico completo conforme o calendário da escola; residência em casa de família estrangeira, devidamente cadastrada no programa de intercâmbio da agência contratada, incluindo duas refeições diárias; Seguro saúde, vistos consulares, ajuda de custo, emissão de passaporte e passagens aéreas.

Já na modalidade Curso Intensivo, eles serão contemplados com estudos de aprofundamento na língua, em instituição especializada no ensino de idiomas, no período aproximado de três meses; residência em casa de família estrangeira, devidamente cadastrada no programa de intercâmbio da agência contratada, incluindo duas refeições diárias; Seguro saúde, vistos consulares, ajuda de custo, emissão de passaporte, passagens aéreas, vale transporte para locomoção no período do curso.

Para participar do programa, os estudantes selecionados também possuem algumas tarefas a cumprir: devem representar com responsabilidade os estudantes das escolas públicas estaduais do Espírito Santo no exterior; Compartilhar com os demais estudantes do CEI os aprendizados, as experiências e os conhecimentos vivenciados; Desenvolver um projeto com temática relacionada à cidadania, diferenças e similaridades socioculturais, meio ambiente, inovação, globalização, empreendedorismo com responsabilidade social, ou outros temas relevantes acordados com suas escolas, com vistas a compartilhar e difundir aspectos da experiência vivenciada com a comunidade escolar.

Processo seletivo

O processo seletivo será constituído de quatro etapas distintas e de caráter eliminatório.

Após as inscrições, a segunda etapa será uma prova escrita constituída em três partes: prova de múltipla escolha em Língua Inglesa ou Espanhola; produção de texto em Língua Inglesa ou Espanhola e produção de texto em Língua Portuguesa.

A terceira etapa é uma reunião informativa para a assinatura do termo de compromisso e autorização, pelos pais ou responsáveis e estudante, assumindo o compromisso de participar do programa. Já a quarta e última etapa é a carta de recomendação e entrevista oral com os estudantes, com o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na língua estrangeira sobre temas do cotidiano do estudante, conforme o curso frequentado.

O resultado final do processo seletivo, que está previsto para o dia 15 de dezembro, considerará a somatória da segunda e da quarta etapa e a avaliação do perfil do estudante. Serão contemplados com as bolsas de estudos os alunos que, no seu município, tiverem a melhor classificação, de acordo com o número de bolsas disponíveis e categorias determinadas pelo edital.

Programa de Intercâmbio

O Programa de Intercâmbio é uma ação realizada desde 2010, que tem como objetivo possibilitar aos estudantes do Centro Estadual de Idiomas (CEI), que possuem bons resultados no curso, a oportunidade de concorrer a vagas de intercâmbio no exterior e aprimorar o idioma. Desde o início, 273 estudantes já participaram do programa.

A maioria dos estudantes que participou do Programa de Intercâmbio já ingressou no ensino superior, outros estão trabalhando como professores e coordenadores de inglês em cursos particulares, atuam como intérpretes em feiras internacionais, em agências de intercâmbio, no aeroporto, entre outras atividades nas quais o inglês e ou o espanhol foram imprescindíveis para ingresso.

