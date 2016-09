Manguinhos Gourmet: o principal ingrediente é você!

A Vila Gastronômica de Manguinhos se prepara para receber o público para a 11ª edição do Manguinhos Gourmet.

Nos dois últimos finais de semana de setembro, nos dias 17 e 18, 24 e 25, as ruas de Manguinhos serão tomadas por aromas típicos de comida gostosa. O festival Manguinhos Gourmet chega à 11ª edição seguindo a tradição de ter pontos de degustação montados em frente aos restaurantes participantes, assim o público é convidado pelo cheiro a conferir os deliciosos pratos preparados especialmente para o festival.

São mais 20 estabelecimentos participantes, entre restaurantes, docerias, cafés, food trucks, pousadas, além de uma programação cultural. Para saborear o menu degustação, basta o cliente solicitar no local. O valor varia entre R$ 10 e R$ 18,00. Também será possível pedir versões fartas do prato, porém, com preços variados, de acordo com cada restaurante.

Durante as duas semanas que serão dedicadas especialmente à gastronomia na região, os visitantes poderão passear pelas ruas bucólicas de Manguinhos, inclusive, utilizando a “jardineira”. O transporte estará circulando entre os pontos participantes, gratuitamente, das 12h às 17h.

O uso da gastronomia como atrativo turístico proporciona a consolidação de uma imagem positiva e de valorização da cultura e da identidade de Manguinhos. Venha conhecer, experimentar, saborear, passear com sua família e amigos e se encantar com as belezas de Manguinhos.

O festival, mais uma vez, conta com a assinatura de Gil Castelo Branco, produtor do conhecido e renomado Festival Gastronômico de Búzios, no Rio de Janeiro.

Serviço:

Dias:17, 18, 24 e 25 de setembro de 2016

Horário: 12 às 17h

Confira abaixo a relação de restaurantes e pratos participantes.

A degustação do prato principal custa R$ 18,00.

Empório do Caranguejo

Camarão no ninho de talharim ao limone – R$146,00 (Camarão com Talharim ao molho de creme de leite e limão siciliano)

Funcionamento: 6ª a domingo, das 11 às 16h

Informações: (27) 3245-5120 ou www.emporiodocaranguejo.com.br

Espaço Enseada

Bolinho de Bacalhau – R$ 28,00 (Deliciosa porção de bolinhos de bacalhau com batata baroa)

Funcionamento: sábado e domingo, das 9 às 17h

Informações: (27) 3243-1413 ou www.restauranteenseada.com.br

Espaço Maria Mariana

Paella Tropeira – R$ 49,50 por pessoa (Elaborada com arroz, carne seca, lombo suíno, linguiça calabresa, crips de couve e tempero).

Funcionamento: 6ª a domingo, das 9h30 às 17h

Informações: (27) 98826-2441 | 3095-5004 ou www.espacomariamariana.com.br

Maresias Bar e Restaurante

Mariscando no Coco – R$ 109,90/2p – R$179,90/4p (Arroz de Mariscos no coco com camarão, camarão VG, lagosta, sururu, siri, Lula e polvo guarnecido de farofa de coco com camarão)

Funcionamento: 3ª a domingo, das 10 às 18h

Informações: (27) 99901-6448 ou www.restaurantemaresias.com.br

RM Espaço Gourmet

Lasanha de Camarão – R$ 69,90/2p (Lasanha gratinada ao molho de camarão. Decora camarões VM)

Funcionamento: 2ª a 6ª, das 18 às 22h / sábado e domingo, das 10 às 22h

Informações: (27) 32454486 | 99985-4025 ou www.rmespaçogourmet.com.br

Recanto de Manguinhos

Moqueca a Moda – R$99,90/2p (Moqueca em cubo de badejo a moda Recanto)

Funcionamento: diariamente das 9 às 00h

Informações: (27) 3243- 4306 ou www.recantodemanguinhos.com.br

Restaurante Chico Bento

Escondidinho do Chico (Escondidinho de pernil de porco ao barbecue coberto com queijo cheddar)

Funcionamento: sábado e domingo, das 11 às 16h

Informações: (27) 3243-4547 ou www.restaurantechicobento.com

Restaurante Enseada de Manguinhos

Enseada Tropical – R$58,00 por pessoa (Camarão médio empanado com lascas de coco acompanhado de arroz com creme de abóbora e molho de mostarda e mel)

Funcionamento: diariamente, das 11 às 00h

Informações: (27) 3243-1413 ou www.restauranteenseada.com.br

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos (Vagão)

Par Perfeito – R$ 33,00 por pessoa (Peixe assado da rede com risoto de camarão e chips de abobrinha e berinjela)

Funcionamento: 5ª a domingo, das 10 às 16h

Informações: (27) 3243-2687 | 3243-4181| 99986-2687

Restaurante Managutti

Bacalhau Rústico – R$ 69,00/2p (Bacalhau desfiado com legumes a julienne, azeitonas, ovos e batata palha)

Funcionamento: 5ª e 6ª, das 11h30 às 15:30h | sábado e domingo, das 11h30 às 18h

Informações: (27) 3243-4176 ou www.restaurantemanagutti.com.br

CAFÉS | BISTRÔ | LANCHES | OUTROS

Entradas e Sobremesas R$ 10,00

Café com Arte

Nozes Com Você – R$10,00 (Torta de banana com nozes recheada com brigadeiro gourmet de canela vestida com baba de moça e fios d`ovos.)

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h

Endereço: Av.8 de Setembro, 302

Informações: (27) 99960-7686

Docelina Café

Chamego – R$10,00 (Pão de Mel com especiarias e Café expresso)

Localização: anexo ao Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

Funcionamento: 5ª a domingo, das 10 às 16h

Informações: (27) 99690-6044

Garagem Gourmet

Hamburguer Royale – R$10,00 (Hambúrguer caseiro com molho do chef e flor de jabuticaba)

Funcionamento: sábado e domingo, das 12 às 23h

Localização: anexo ao Empório do Caranguejo

Informações: (27) 3052-7813 | 99239.7022

Estúdio Pinheiro

Noite gourmet

Funcionamento: 6ª e sábados das 19h as 24h

Showroom – Hospedaria – Eventos – Bistrô

Localização: Elpídio Pimentel, 161

Informações: (27) 98837-8333

Feira de Artes e Gastronomia de Manguinhos

(10 expositores)

Funcionamento: sexta e sábado das 19 às 00h

Passeio central da Av. Eng. Ceciliano Abel de Almeida

L´Arts Atelier

Capeletti Larts – R$ 18,00/degustação (Capelete caseiro com creme gorgonzola e nozes)

Localização: Av August Saint Hilaire, 350

Informações: (27) 99943-3984

FOOD TRUCKS

Chicks Gourmet

Crepes

Mr. Esfiha

Doces Da Lu

POUSADAS / HOSTEL

Pomar de Manguinhos. Localização: Rua Elpídio Pimentel. Info.: (27) 3243-2495 | 99907-5600

Hostel Kuarahy. Localização: Av. Atapua. Info.: (27) 99694-0807

Ponta dos Fachos: Localização: R. Fazendeiro do Ar. Info.: (27) 3245-4495 | 99772-2724

Mangas Pousada: Localização: Av. Mestre Álvaro. Info.: (27) 99904-6833

Solar de Manguinhos: Localização: Av. Manguinhos. Info.: (27) 99261-9171

CERIMONIAIS

Cerimonial Ponta dos Fachos. Contato: (27) 99829-7676

Espaço Enseada. Contato: (27) 3243-1413

EVENTOS

Programação

Dia 16/09 – 6ª feira

19 às 00h – Feira de Artes e Gastronomia de Manguinhos

19 às 00h – Estúdio Pinheiro

Dia17/09 – sábado

19 às 00h – Feira de Artes e Gastronomia de Manguinhos

19 às 00h – Estúdio Pinheiro

20 às 00h – Caranguejada no Maresias

Dia 18/09 – domingo

12 às 17h Espaço Maria Mariana – Encontro com o autor Tarcísio Bahia de Andrade

Dia 23/09 – 6ª feira

19 às 00h – Feira de Artes e Gastronomia de Manguinhos

19 às 00h – Estúdio Pinheiro

Dia 24/09 – sábado

12 às 17h Restaurante Enseada – Encontro com o autor Tarcísio Bahia de Andrade

19 às 00h – Feira de Artes e Gastronomia de Manguinhos

19 às 00h – Estúdio Pinheiro

Dia 25/09 – domingo

12 às 17h Restaurante Estação Primeira de Manguinhos – Encontro com o autor Tarcísio Bahia de Andrade

Por Mile 4 – Assessoria de Comunicação – Roberta.