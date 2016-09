Morre médico capixaba que passou por transplante de coração no ES

O neurocirurgião, de 70 anos, morreu por volta das 22 horas da última terça-feira (13). Rogério Guasti tinha passado por um transplante de coração em junho

O neurocirurgião capixaba Rogério Guasti, que passou por um transplante de coração em junho deste ano, morreu na noite da última terça-feira (13). A informação foi passada pela esposa do médico, Anadir Nepomuceno Guasti. Ela informou que Rogério morreu por volta das 22 horas, por complicações.

Anadir disse que o velório está previsto para começar às 10 da manhã no Parque da Paz, em Ponta da Fruta e o enterro para às 16 horas

Doação

Rogério Guasti recebeu o coração de um jovem da cidade mineira de Uberlândia. Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Polícia Militar, junto com a Central de Captação de Órgãos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi até Minas Gerais para fazer o transporte do órgão até o Espírito Santo. A cirurgia foi realizada no dia 29 de junho em um hospital particular, em Cariacica.

O neurocirurgião conseguiu realizar o transplante de coração após a família dele fazer um vídeo que foi divulgado pelas redes sociais, no qual falava do problema de saúde de Guasti e sensibilizava os internautas sobre a importância da doação de órgãos. Poucas horas depois da divulgação do vídeo, um doador compatível foi encontrado em Minas Gerais.

Folha Vitória.