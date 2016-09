Temer vai se empenhar para retomar atividades da Samarco no Estado, diz Findes

Garantia de conclusão de obras logísticas – como a construção da Estrada Férrea 118, duplicação da BR 262, contorno do Mestre Álvaro e Aeroporto de Vitória também estavam na pauta

Como uma extensa lista de demandas da indústria para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo e do país o presidente do Sistema Findes, Marcos Guerra, se reuniu com o presidente Michel Temer em Brasília, na manhã desta terça-feira (13).

O encontro foi organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), da qual Marcos Guerra é vice-presidente. Entre as pautas debatidas, estava a retomada das atividades da Samarco no Estado.

“O presidente já conhecia sobre o assunto e garantiu se empenhar para que a empresa volte a produzir, pois entende que a Samarco tem um compromisso com as populações atingidas com o desastre de Mariana e que, para honrá-lo, precisa retomar suas atividades”, salientou Guerra.

A inclusão das obras de construção da Estrada Férrea 118 e de duplicação da BR 262 no plano de concessões do Governo, a retomada do projeto do Polo Gás-Químico no Norte do ES, a garantia de continuidade das obras do contorno do Mestre Álvaro e conclusão das obras do Aeroporto de Vitória também foram temas expostos ao presidente Michel Temer durante o encontro.

Meio ambiente

Durante a tarde, Marcos Guerra palestrou durante evento promovido pela Câmara dos Deputados. O seminário “Licenciamento Ambiental e Estudo de Impacto Ambiental para Obras Públicas e Privadas”, organizado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, reuniu especialistas para discutir propostas e ações sobre o tema.

“Precisamos melhorar os processos de licenciamento ambiental no Brasil. É preciso desconstruir o mito de que a indústria quer degradar o meio ambiente”, pontuou o presidente da Findes.

Folha Vitória.