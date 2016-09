Multa para quem usa celular ao volante triplicará a partir de novembro

Uma ligação, o envio de uma mensagem, uma pose para a selfie. Gestos aparentemente simples, mas que podem custar vidas se quem os praticam estiver ao volante. “O uso tira a atenção do condutor, bem como a visão frontal, periférica e traseira, trazendo uma dispersão ao motorista enquanto dirige”, explica o especialista em trânsito Josimar Campos.

Ainda sim, a auxiliar administrativo Maurícia Marques diz que, quando dirige, a curiosidade vence o medo do risco. “A gente acaba atendendo, vai que é uma emergência ou algo importante”.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito capixaba, em 2015 foram registrados mais de 48,3 mil acidentes; parte deles envolveu o uso do celular, ocorrências que poderiam ter sido evitadas. “É um número assustador, especialmente pela quantidade de mortos: mais de 400 pessoas perderam sua vida no trânsito”, disse a diretora técnica Detran-ES, Édina Poleto.

Ainda segundo a diretora, entre janeiro e agosto deste ano, o Detran contabilizou, no Estado, 24.058 infrações por uso de celular. O número é 7% menor do que o apurado no mesmo período, em 2015, mas, ainda é preocupante.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro quem manuseia o celular ao dirigir está sujeito à multa de R$ 85,13 e perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A partir de novembro, a infração vai passar a pesar mais, como conta a diretora do Detran. “A multa custará R$ 293,47. Há necessidade de intensificar e aumentar esse valor, devido ao grande número de pessoas que utilizam o aparelho de forma errada”, finalizou.

Folha Vitória.