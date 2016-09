Rio em Fundão está quase seco e comunidade sofre com a falta de água

A situação por causa do rio é muito grave porque é do Braço do Norte que a Cesan capta água para abastecer os cerca de três mil habitantes do distrito de Timbuí

O rio Braço do Norte, que fica em Fundão, na Grande Vitória, está praticamente seco por causa da estiagem e quem está sofrendo com a seca é a população do distrito de Timbuí que está se virando como pode para contornar a situação da falta d’água.

De acordo com o aposentado Cézar Arçari, o rio quase seco, não lembra em nada o rio que era frequentado pela comunidade.

“A água descia aqui com um volume bem maior, inclusive, o povo vinha aqui para pescar”, disse.

A situação por causa do rio é muito grave porque é do Braço do Norte que a Cesan capta água para abastecer os cerca de três mil habitantes do distrito de Timbuí. A escassez de água impede que as donas de casa possam fazer suas atividades domésticas.

Na casa da moradora Zaneide Oliveira, as louças estão amontoadas na pia da cozinha e a área de serviço da residência está praticamente sem utilidade alguma.

“Eu falei hoje que iria enfartar, porque a gente quer fazer as coisas dentro de casa, mas não tem como. Eu tive que comprar comida pronta”, desabafou.

A dona de casa conta ainda que a pouca água que tem em casa é porque conta com a ajuda e solidariedade dos vizinhos.

“O meu genro comprou a caixa d’água ontem e foi a minha vizinha quem encheu”, disse.

A escassez de água atinge também o comércio. Na padaria do distrito, o gerente Willian Oliveira afirmou que nem sempre há água o suficiente para a produção diária.

“Nós estamos regrando, controlando o uso para não faltar. ‘Tá’ tenso, o negócio aqui e não sei o que acontecerá daqui pra frente”.

Folha Vitória.