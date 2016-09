SAIBA COMO USAR CABELO PARA COMPLETAR A SOBRANCELHA

Stephanie Lange cortou as pontas do cabelo e colou no rosto. Veja o resultado!

Depois de anos tirando a sobrancelha com pinça ou cera, o inevitável aconteceu para a blogueira Stephanie Lange: ela ficou com a sobrancelha falhada. Para concertar o estrago e ainda por cima ter uma sobrancelha grossa igual das celebridades, a loira decidiu então cortar um pouco do próprio cabelo e colar na sobrancelha com cola para cílios postiços.

Veja abaixo o vídeo (em inglês) de como a youtuber fez isso e tire suas próprias conclusões!

Como preencher a sobrancelha com cabelo?

O método econômico, produz um resultado surpreendente! Para isso, a youtuber cortou algumas pontas do próprio cabelo e com cola de cílios postiços grudou os fios um a um. Depois, para tirar a aparência de cola ela sugeriu que os seguidores passassem sombra da cor da sobrancelha por cima. O que você acha?