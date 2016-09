Tendências internacionais expostas na Edição 2016 da Casa Cor no Espírito Santo

O evento contará, ainda, com um lobby projetado pela designer Ronaldo Barbosa. Segundo Rita, o ambiente será recheado de obras de arte, “quase uma galeria de arte capixaba”

Uma imensa variedade de madeiras e a valorização do design nacional marcarão a edição 2016 da Casa Cor no Espírito Santo. O evento, que acontecerá no Hotel Canto do Sol, em Camburi, entre os dias 28 de setembro e 08 de novembro, terá 42 ambientes idealizados por 55 profissionais.

Serão apresentados três modelos de casas – de campo, de montanha e de praia –, um apartamento de quatro quartos e outra residência planejada para um casal com uma única filha.

“Tudo que foi apresentado em Milão no mês de abril (durante o Salão Internacional do Móvel) estará contemplado aqui”, garantiu Rita Rocio Tristão, organizadora da Casa Cor Espírito Santo.

O evento contará, ainda, com um lobby projetado pelo designer Ronaldo Barbosa. Segundo Rita, o ambiente será recheado de obras de arte, “quase uma galeria de arte capixaba”. E por falar em galeria, uma exposição de móveis do falecido arquiteto José Zanine Caldas, remodelados por seu filho, Zinini de Zanine.

Mais diversão

Além de mergulhar no universo da arquitetura e design de interiores, quem for conhecer a Casa Cor 2016 irá encontrar várias opções de restaurantes, cafés e até um pub, que estreará no evento deste ano. Lojas de óculos e joalherias completam as opções. “Convidamos os capixabas para desfrutarem de um passeio cultural com arte, design, arquitetura, gastronomia e compras”, finalizou a organizadora.

Serviço

O que? Casa Cor 2016

Quando? 28 de Setembro a 08 de Novembro de 2016

Terça à sexta das 15h às 22h

Sábado e feriados das 13h às 22h

Domingo das 12h às 20h

Onde? Hotel Canto do Sol – Praia de Camburi – Vitoria

Quanto? R$ 45

Folha Vitória.