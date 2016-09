1º Festival da Concórdia acontece neste final de semana

O evento é beneficente e terá toda a renda arrecada doada para o Hospital da Concórdia

Solidariedade e música. Vai ser assim a 1ª edição do Festival da Concórdia, que terá toda a verba arrecada doada para o Hospital da Concórdia, que fica em Santa Maria de Jetibá. O evento será realizado neste sábado, dia 17, no Pátio de Festas da região e vai contar com shows nacionais da dupla Cléber e Cauã e do Trio Parada Dura. A abertura dos portões está prevista para às 20 horas.

No repertório não vão faltar grandes sucessos. Enquanto a dupla Cleber e Cauã vão embalar a galera com os seus hits como “Sonho” e “Mel Nesse Trem”, o trio de forrozeiros vai levar o público para uma viagem no tempo com sucessos que marcaram décadas como “Telefone Mudo”, “As Andorinhas” e “Luz da Minha Vida”.

1º Festival da Concórdia

Data: 17/09

Local: Pátio de Festas de Santa Maria de Jetibá

Valor: 2º lote pista (meia) R$ 40 | 1º lote open bar R$ 120

Classificação: a partir de 16 anos acompanhados de um responsável

Informações:

Vendas: 99696-7004

Santa Maria de Jetibá

San Rios

Magazine Marquartdt

Gota D’água

Rádio Pomerana

Nete Modas

Farmácia Bergamashi

Santa Teresa: Joice Confecções

Itarana: Casa Pommer

Itaguaçu: Toninho da Farmácia

São Roque do Canaã: D’Avila Multimarcas

Vitória: Kely Modas – Shopping Vitória

Por Mile 4 – Assessoria de Comunicação – Roberta.