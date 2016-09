Começaram as aulas dos cursos de aperfeiçoamento da FAACZ em Excel Avançado e AutoCAD 2

As aulas dos cursos de aperfeiçoamento em Excel Avançado (40h) e AutoCAD 2D (40h) já começaram. Os alunos tiveram a primeira aula no dia 03 de setembro, com os professores Robson Moro Aioffi e Helder Del Caro, respectivamente. As aulas estão sendo ministradas aos sábados, das 8h às 17h, nos laboratórios de informática da FAACZ, e terminam no próximo dia 24.

Egresso de 2008 do curso de Administração, Francisco Pereira Batista, explica porque decidiu fazer o curso de Excel Avançado. “Esse tipo de curso é uma boa opção para quem busca aperfeiçoamento de forma prática. O valor é acessível, o aprendizado é rápido e dinâmico se compararmos aos cursos de especialização. Sem contar que, foi uma excelente opção para aprimorar os meus conhecimentos no Excel”.

Quem tiver interesse em se qualificar, ainda dá tempo de se inscrever nos cursos de aperfeiçoamento da FAACZ: MS Project (40h); Programando em Excel (40h); Word (20h); Libras (20h) e Oficina de Artigos Científicos (20h). Os cursos possuem preços competitivos e as vagas são limitadas. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no Setor de Protocolo, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h e das 18h às 21h.

Os pagamentos serão feitos no Setor de Tesouraria, de segunda a sexta-feira, das 09h às 13h e das 14h às 21h. Os cursos de 40h custam R$ 290 e os de 20h estão sendo ofertados por R$ 190, que poderá ser parcelado em até 4x sem juros no Cartão de Crédito ou à vista no Cartão de Débito.

Ao final do curso, o aluno receberá certificação. Mais informações sobre os cursos de aperfeiçoamento no Setor Comercial, pelo telefone (27) 3302-8063, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Para 2017, a FAACZ está organizando novas turmas de Excel Avançado e AutoCAD 2D, além de ampliar o seu portfólio de cursos de extensão. Acompanhe as novidades nas redes sociais (Facebook, LinkedIn e Google Plus), bem como em nosso portal institucional (www.faacz.com.br).

Por Alessandro Bitti – FSJB/FAACZ